虎尾有選將加碼50萬賄選檢舉獎金 也有人說是通關密語

2018-10-22 14:52

〔記者廖淑玲／雲林報導〕選戰進入倒數，賄選、造謠等各種選舉奧步紛紛出爐，虎尾鎮長候選人丁學忠今天由律師陪同在虎尾天后宮媽祖見證，民眾檢舉虎尾鎮長候選人賄選並判決確定，加碼50萬元獎金，歡迎選民當柯南。

針對丁學忠反賄選舉動，其他3名鎮長候選人林新丁、陳威成、陳獻堂都大表認同，林新丁還以雲林地檢署24日已邀各陣營候選人要辦反賄選宣誓，有人提前自己辦不知是不是「通關密語」，至於是什麼通關密語？林新丁則笑稱「不能明說」。

丁學忠競選總部今天在虎尾天后宮舉辦反賄選宣誓行動，丁學忠與競選總部主任委員郭清江等人率領幹部先上香，為昨天下午普悠瑪翻覆意外傷亡旅客哀悼與祈福，祈求媽祖保佑。

丁學忠強調，因為地方傳出有人在村里「抄名單」不排除是要賄選，為了虎尾進步與下一代乾淨政治空間，盼建立清明選舉典範，邀請全民一起捉賄選。

丁學忠指出，只要有人檢舉虎尾鎮長候選人涉賄選，經檢調單位查證屬實並判決確定，競選總部再加碼50萬檢舉獎金，律師蘇文俊、丁威中、蘇靜雅全程見證。

蘇文俊表示，如民眾接獲賄選情資，請儘速與檢調單位或丁學忠競選團隊聯繫，檢舉專線05-5327661、05-6334991。

郭清江表示，他長期擔任觀護志工，在監獄接觸過多名因賄選入獄的收容人，今天特別到此請媽祖見證，希望從今以後都是乾淨的選舉，也請所有虎尾鎮民發揮小偵探柯南精神捉賄選、勇於檢舉。

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