虎尾有選將加碼50萬賄選檢舉獎金 也有人說是通關密語

2018-10-22 14:52

〔記者廖淑玲／雲林報導〕選戰進入倒數，賄選、造謠等各種選舉奧步紛紛出爐，虎尾鎮長候選人丁學忠今天由律師陪同在虎尾天后宮媽祖見證，民眾檢舉虎尾鎮長候選人賄選並判決確定，加碼50萬元獎金，歡迎選民當柯南。

針對丁學忠反賄選舉動，其他3名鎮長候選人林新丁、陳威成、陳獻堂都大表認同，林新丁還以雲林地檢署24日已邀各陣營候選人要辦反賄選宣誓，有人提前自己辦不知是不是「通關密語」，至於是什麼通關密語？林新丁則笑稱「不能明說」。

丁學忠競選總部今天在虎尾天后宮舉辦反賄選宣誓行動，丁學忠與競選總部主任委員郭清江等人率領幹部先上香，為昨天下午普悠瑪翻覆意外傷亡旅客哀悼與祈福，祈求媽祖保佑。

丁學忠強調，因為地方傳出有人在村里「抄名單」不排除是要賄選，為了虎尾進步與下一代乾淨政治空間，盼建立清明選舉典範，邀請全民一起捉賄選。

丁學忠指出，只要有人檢舉虎尾鎮長候選人涉賄選，經檢調單位查證屬實並判決確定，競選總部再加碼50萬檢舉獎金，律師蘇文俊、丁威中、蘇靜雅全程見證。

蘇文俊表示，如民眾接獲賄選情資，請儘速與檢調單位或丁學忠競選團隊聯繫，檢舉專線05-5327661、05-6334991。

郭清江表示，他長期擔任觀護志工，在監獄接觸過多名因賄選入獄的收容人，今天特別到此請媽祖見證，希望從今以後都是乾淨的選舉，也請所有虎尾鎮民發揮小偵探柯南精神捉賄選、勇於檢舉。

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  • 虎尾鎮長候選人丁學忠（站立者）宣布加碼50萬元檢舉賄選獎金。（記者廖淑玲攝）

    虎尾鎮長候選人丁學忠（站立者）宣布加碼50萬元檢舉賄選獎金。（記者廖淑玲攝）

  • 虎尾鎮長候選人丁學忠及競選團隊在虎尾天后宮上香為普悠瑪翻覆意外傷亡旅客哀悼與祈福，祈求媽祖保佑。（記者廖淑玲攝）

    虎尾鎮長候選人丁學忠及競選團隊在虎尾天后宮上香為普悠瑪翻覆意外傷亡旅客哀悼與祈福，祈求媽祖保佑。（記者廖淑玲攝）

  • 丁學忠競選總部主任委員郭清江（站立者）呼籲乾淨選舉。（記者廖淑玲攝）

    丁學忠競選總部主任委員郭清江（站立者）呼籲乾淨選舉。（記者廖淑玲攝）

  • 虎尾鎮長候選人丁學忠競選總部在虎尾天后宮前邀大家當柯南勇於檢舉賄選。（記者廖淑玲攝）

    虎尾鎮長候選人丁學忠競選總部在虎尾天后宮前邀大家當柯南勇於檢舉賄選。（記者廖淑玲攝）

  • 律師蘇文俊（站立者）說明檢舉獎金如何發放。（記者廖淑玲攝）

    律師蘇文俊（站立者）說明檢舉獎金如何發放。（記者廖淑玲攝）

  • 虎尾鎮長候選人林新丁質疑「反賄選」是不是通關密語？（記者廖淑玲攝）

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  • 虎尾鎮長候選人陳威成支持反賄選。（記者廖淑玲攝）

    虎尾鎮長候選人陳威成支持反賄選。（記者廖淑玲攝）

  • 虎尾鎮長候選人陳獻堂大力支持反賄選。（記者廖淑玲攝）

    虎尾鎮長候選人陳獻堂大力支持反賄選。（記者廖淑玲攝）

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