檢視花蓮市長2年政績 魏嘉賢：從沒想過自己

面對少子化問題，花蓮市長魏嘉賢也和妻子吳韻晨「以身作則」，強調市長若要解決少子化，就要先做示範「真心意、繼續拚」，在今年4月出生的2女兒MoMo也和姐姐YoYo，今天一起現身競選總部。（記者王峻祺攝）

2018-10-21 16:53

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市長魏嘉賢2年前投入市長補選，以1萬7千9百多票當選，如今再次投入市長選舉，市政「成績單」備受關注，今成立競選總部，有近5000名支持者到場，魏嘉賢上台時檢視2年政績，強調「沒有讓田前市長的努力白費，只有想到市民，從沒想過自己。」

魏嘉賢2年4個月任期以來，除推動已故市長田智宣未完成市政，更帶領新團隊接連舉辦太平洋縱谷馬拉松、開設長期照服員訓練課程、打造銀髮族樂活城市等，今年還補足過去學前幼兒2至未滿4足歲就學補助缺口，推出新「幼兒園補助計畫」，並改建花崗山游池為親子戲沙池，成功獲得年輕爸媽肯定。

「市政建設不會停下腳步，只會不斷往前。」魏嘉賢說，感謝選民2年前讓他有機會接下市政棒子、實現承諾，延續田前市長的政策，這段時間面對市政工作，時時刻刻只有想到市民，從沒想過自己，落實市政願景，才是應該要做的事！

面對少子化問題，魏嘉賢也和妻子吳韻晨「以身作則」，強調市長若要解決少子化，就要先做示範「真心意、繼續拚」，在今年4月出生的2女兒MoMo也和姐姐YoYo，今天一起現身競選總部，YoYo更大方點頭答應出借市長爸爸，要爸爸再為市民服務4年。

今年花蓮市長選戰，藍、綠及無黨籍人選都不缺席，魏嘉賢提10項政見，盼能延續市政藍圖；民進黨花蓮市長候選人張千駿則主張再造溝仔尾，並希望打破花蓮政治家族世襲壟斷；無黨籍政治素人鄧姚文主打國際觀光都市，期望提高觀光產業收益。