鄭文燦站台時力候選人 與黃國昌短暫交會

桃園市長鄭文燦手比自己的5號，要大家市長投5號、議員投9號，讓桃園「五告」讚。（記者陳昀攝）

2018-10-21 17:02

［記者陳昀／桃園報導］時代力量桃園區市議員候選人簡智翔今天下午成立競選總部，雖然非同黨，市長鄭文燦仍出席站台，要大家市長投5號、議員投9號，「桃園『五告』（五九）讚」，時代力量黨主席黃國昌、立委林昶佐及近來經常為三接議題找鄭文燦陳情的時力中壢區市議員候選人劉祐龍等人也都出席助陣，但只與鄭文燦短暫交會，眾人並未與鄭同台。

鄭文燦今天率先致詞，他表示，桃園正在改造、迅速發展，升格後已成長16萬人，預計7年後綠線捷運與鐵路地下化完成，總人口就會從目前的221萬人到達250萬人，與台北差不多。

他說，桃園平均年齡38歲，年輕家庭比例也高，需要更多支持年輕人的政策，簡智翔參選沒有包袱和負擔，人又大方、陽光有希望，相信他能帶動議會不同思維，讓桃園市政升級，盼鄉親支持好的理想、好的希望，「市長我5號、議員他9號，大家就支持我們「桃園『五告』讚」，結束致詞後鄭文燦隨即離去。

黃國昌上台後引領立委林昶佐、候選人劉祐龍及桃園市黨部主委曾威凱、時代力量秘書長陳惠敏共同上台呼口號，為簡智翔助陣。

黃國昌表示，時力在桃園推出的2名候選人簡智翔、劉祐龍都會秉持專業、理性、監督的精神，年輕人不只是到議會「做做看」，而是會努力「做給大家看」，就算只有2席、就算鄭文燦施政滿意度為人讚許，2人還是會發揮時代力量的戰力，好好監督、讓桃園更好。

簡智翔說，自己是在地生活的桃園人，具化學工程的專業知識與運動專長，希望投身政治帶動桃園改革，為桃園打造更乾淨、健康的生活環境。