到各地助選是想搶國民黨主席？韓國瑜笑回…

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（記者葛祐豪攝）

2018-10-21 13:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜人氣升高，外傳他選後會搶國民黨黨主席位子，現在到各地助選即是徵兆？對此，韓國瑜今受訪時強調：「這完全無關！」，他目前完全沒有選國民黨主席的想法。

民進黨秘書長洪耀福今年9月即曾預言，韓國瑜這次志在選國民黨主席，而非高雄市長，把高雄選戰打熱後，就要選黨主席。

最近國民黨內部也傳出，韓國瑜選後會搶黨主席位子， 韓現在到各地助選，即是明顯徵兆，國民黨主席吳敦義最近決定全台大助選，也與此關。

攤開韓國瑜的行程，昨天先北上宜蘭，替林姿妙助選，接著回高雄幫市議員造勢，晚間又衝屏東。今天也是一樣，上午8點半參加大寮區議員競選總部成立，早上11點半又趕往雲林，參加縣議員李明哲（韓的小舅子）競選總部成立，接著再趕回高雄，連趕4場市議員候選人競總成立大會。

對此，記者中午致電韓國瑜，他聽了噗嗤一笑說，這是因為國民黨提名縣市長候選人的再三邀請，希望到他們選區，就共同理想做論述，並造勢炒熱選情。

韓國瑜說，其實到處跑是「蠟燭多頭燒，對我的體力是很大負荷」，他也溝通過好幾次，但最後盛情難卻，這與外傳要搶國民黨黨主席完全無關。

韓國瑜強調，目前完全沒有選國民黨主席的想法，他並重複說了兩次：「完全沒有」，現在一心只想打好高雄市長選戰。

韓陣營也補充說，希望大家的想像力不要太豐富，韓國瑜最重要的目標是打贏高雄市長選戰，他不會有「吃碗內，看碗外」的心態。其次，韓國瑜是一個國民黨員，能夠幫助黨內同志，提升選戰的氣勢，只要時間許可，他絕對義不容辭。