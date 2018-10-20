母雞帶小雞 林右昌與議員候選人聯合掃街

民進黨基隆市長候選人林右昌今天下午與民進黨議員候選人游祥耀聯合掃街，受到支持者的歡迎。（記者俞肇福翻攝）

2018-10-20 18:58

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市長候選人林右昌與仁愛區議員候選人游祥耀聯合掃街今天下午舉行；林右昌競選總部說，今天是第一場，未來將陸續與民進黨提名的議員候選人聯合掃街，爭取選民支持。有支持者在路上看到林右昌與議員候選人一起掃街，開心地高喊：「市長凍蒜、議員紅不讓！」

林右昌首次舉行車隊掃街，聯合市議員候選人游祥耀，站上戰車，開過仁愛區大街小巷，經過廟口夜市，更徒步行走和攤販、遊客問好，獲得民眾熱烈回響，林右昌與游祥耀也到奠濟宮上香祈福，祈求開漳聖王保佑人民平安。

林右昌說，對於現任市長來說，選舉固然重要，但是目前重心仍然以市政為主，不過好的市政要延續，要讓基隆持續發展，除了自己和市政團隊的全力打拼，也得靠好的議員一起努力 ，因此仰賴市民，把年底這一票，投給基隆，共同為基隆願景，投個贊成票。

林右昌競選總部說，林右昌團隊正式啟動聯合競選機制，未來林右昌將陸續安排和15位民進黨提名的議員候選人，進行車隊或步行掃街，希望透過互相拉抬的效應聯合競選，讓基隆好市長、好議員，都能高票當選。