賴揆讚台南民主聖地 蔡執政2年完成多項改革拚經濟

2018-10-20 12:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長賴清德今日上午出席「台北市台南市同鄉會」會員大會暨創會36週年慶典，賴揆致詞表示，蔡英文總統是非常堅定改革者，拚經濟為最優先，台南更是民主聖地，過去幾十年來民眾走上街頭的訴求，在執政2年內完成。

賴揆今日到場後先參觀「台北市X台南市同鄉會藝術聯展」，在導覽下逐一欣賞畫作，並於一件名為「消之波」的消波塊作品前駐足端倪。他致詞表示，今天非常高興能來參加慶祝活動，以台南一份子及代表行政院向台南同鄉會祝賀。

賴揆細數台南市長任內政績，強調打造台南為台灣文化首都，讓台灣人產生認同，有團結才有辦法進步，台南美術館即將落成，另外也爭取到國家圖書館設於新營，並建設赤崁、新化、左鎮化石館、玉井噍吧哖5大文化園區。

賴揆表示，台南要做低碳城市，蔡英文總統將低碳智慧城市放在台南，要投入200億元至300億元經費，近幾年也要做智慧城市、智慧旅遊、智慧醫療，未來還要發展旅遊觀光樂園，這幾年來台觀光客較少，但台南市並沒有受到影響，台南旅遊在台灣已是一個國際品牌。

賴揆指出，他在市長任內蓋了大灣、柳營交流道，建立大台南三縱三橫路線，台南市未來有30分鐘至1小時的生活圈，另核定3條輕軌要興建，蓋好後可連結陸海空最重要交通節點，讓台南持續進步。

他也提及，蔡英文總統是非常堅定改革者，拚經濟為最優先，台南是民主聖地，許多朋友走上街頭要求政府必須改革，要改革國民黨不公不義的不當黨產，要打破鳥籠公投，要讓政黨法、政治獻金法等陽光法案通過，並制定「促進轉型正義條例」。

賴揆強調，執政2年時間，過去幾十年來走上街頭訴求，無法達成的目標，都在這2年完成了，另外蔡英文總統也提出新經濟3大政策，要來發展5加2產業創新，立足台灣、布局全球發展新南向政策。

他表示，美中貿易大戰，行政院有信心解決任何一個企業要返台投資的種種問題，相關經濟指標顯示，台灣走出過去幾十年經濟困頓的情況，台灣經濟非常好，台灣競爭力在全球排名第14名，面對中美貿易大戰，台灣經濟仍然相當穩健。

此外，對於是否出席喜樂島聯盟今日下午在民進黨中央黨部樓下舉辦「全民公投反併吞」活動？賴清德受訪僅表示「謝謝、謝謝！」