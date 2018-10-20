「搏版面」坐棺材抽韱 引來民眾熱議

坐棺木抽籤，民眾解讀為「為鄕鎭市長及代表選舉」送終。（記者顏宏駿翻攝）

2018-10-20 06:33

〔記者顏宏駿／彰化報導〕雲林虎尾鎮長候選人陳獻堂昨天號次抽籤，竟演出「活出喪」，躺在紙棺材現身，搏得版面，一夕成名，但也有人認為「作秀作過頭」，網路上負評不少。

但這種「作秀」方式引發彰化民眾熱議，有民眾在網路說「這是在為鄉鎮市長及鄉鎮代表選舉『提前送終』！」民眾説，該名候選人真是「用心良苦」，用自己送終的方式去啟發選民，因為只要全台16鄉鎮廢除鄉鎮長及鄉鎮民代表，一年至少可以為國家省下40億。

網路民眾尼克陳，昨天在臉書社群「彰化監督大小事」貼文連結，報導陳獻堂坐紙棺材的新聞，他留言「樂見選將有自知之名，廢除鄉鎮長及鄉鎮民代表選舉，每年為國家省40億」。

他說，根據《天下雜誌》今年六月封面故事，上屆2014年全台16縣市共選出2019名鄉鎮民代，他強調，六都升格後，區長官派，地方少了鄉鎮民代表的擘肘，城市施政治理效率提昇，競爭力強，許多福利都優於鄰近非六都縣市。

他說，當年高雄市升格，少了308位鄉鎮市民代表的人事支出，一年就省下5億，公務人員近幾年薪水也有些許提升，如果擴及全台2091名鄕鎮代表，省下的經費更是可觀。

尼克陳留言後，網路的民眾都一面倒的贊成。有民眾說，民進黨在野時，不是在抓「闌尾立委」，為什麼執政後就不把「闌尾代表」砍光光，如果選前就做這項政治工程，現在也不用選得那麼辛苦。