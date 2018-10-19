原民選將遭判喪失參選資格 時力籲中選會亡羊補牢

2018-10-19 14:12

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委高潞‧以用今與遭中選會判定喪失參選資格的台東縣議員參選人林淑玲共同召開記者會，痛批中選會以荒謬的法律解釋，剝奪人民參政權。高潞以用說，林淑玲因在家鄉捍衛土地，遭法院判決3000元罰金、附加保護管束，此事件卻成為中選會剝奪林淑玲參政權的理由；高潞‧以用痛批，貪污、殺人賄選的參選人比比皆是，中選會卻撤銷為捍衛土地吃上官司的林淑玲資格，根本「違反台灣最重要的民主價值」。

為抗議中選會違憲剝奪人民參政權，時代力量立委高潞‧以用、台東縣議員參選人林淑玲與時力副秘書長高榮志等人今上午舉行記者會。

林淑玲在會中表示，家鄉外婆的原保地遭鄰居以怪手入侵，因不堪外婆受辱，才在網路爆粗口、並揭露對方公務員身分，遭起訴後，雖不認為自己有罪，但不願浪費司法資源而放棄上訴，選擇緩刑及保護管束處分，卻沒想到因此遭中選會剝奪參選資格；林淑玲並說，選擇不上訴是因為這個罪很輕，但不該成為無法參選的致命傷，對此抗議法務部、中選會與內政部，侵害人民參政權。

時力副秘書長高榮志則說，中選會的行政裁量權「不是沒有空間」，但此案件顯示，中選會在解釋選罷法時，仍殘留威權遺緒，呼籲中選會應亡羊補牢，具體看個案所犯的行為。