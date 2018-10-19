好神！蔣月惠連4次選舉抽中籤王「1號」

蔣月惠連續4次抽中籤王。（記者羅欣貞攝）

2018-10-19 10:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕尋求連任的屏東縣議員蔣月惠前3次參選都抽中籤王1號，今天（19日）縣議員選舉抽籤號次時，全場屏息以待，沒有想到她在20名參選者中又抽中「1號」；不但她自己感到不可思議，連台下的競爭對手都忍不住喊出「好神啊！」，蔣月惠感性說「這是上帝給我的力量」。

屏東縣議員蔣月惠為屏東市公勇路拆遷案咬女警又暴哭，一夕成為全台知名人物，今年底她尋求連任縣議員，其實她第1次參選是2005年參選屏東縣議員，只得730多票，未達門檻保證金被沒收，第2次參選縣議員得票近2162票，只差200票當選，不屈不撓第3次選舉改挑戰市民代表，結果以1452票差8票飲恨落選，2014年參選縣議員，以4792票吊車尾選上縣議員。

最為人津津樂道的是，她的手氣特別好，之前參選4次，除了第1次抽到10號，第2到第4次都抽中籤王1號，因此今天抽籤時格外受到注意，沒有想到連續第4次抽中1號，全場驚呼不已。

身為基督徒的蔣月惠表示，感謝上帝的眷顧，她每次參選，登記時都搶頭香，往往在登記第一天的早上7點45分到達選委會，每次第一位登記，每次第一個上台抽籤，每次抽中1號，真是太感恩。

蔣月惠也說，她每次參加告別式致意時，也會請往生者幫忙，讓她19日能抽中1號，連續2年，今天抽籤前也特別祈求上帝讓她抽中1號，能夠如願以償，「真是要感謝所有支持我的力量」。

「這也是免費廣告」，蔣月惠說，她參選從不花錢買廣告，支持她的人大多數是弱勢者，1號對他們來說最好記。當然希望這次能順利當選。

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