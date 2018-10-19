幫柯抽4號 小野等人喊For Taipei、For the future

2018-10-19 10:01

［記者簡惠茹／台北報導］台北市選委會今天舉行市長候選人抽籤，台北市長柯文哲委託競選辦公室總幹事小野抽籤，小野抽到4號後受訪表示，抽到4號真是太棒了，讓柯文哲再做4年，隨後與團隊成員「學姊」黃瀞瑩等人比出4號，高喊「改變成真，持續發生，就4柯文哲，For Taipei、For the future」。

第7屆市長及第13屆議員選舉候選人姓名號次抽籤今天在信義行政中心舉行，柯文哲委託競選辦公室總幹事小野出席抽籤，小野抽出4號後，受訪時與團隊，成員「學姊」黃瀞瑩等人高喊口號，「改變成真，持續發生，就4柯文哲，For Taipei、Foor the future」。小野表示，柯文哲4年來為大家盡心盡力、不眠不休，希望大家再給柯另外一個4年，小市民的小事，就是柯文哲的大事，

小野表示，我們團隊最大特色就是不迷信，競選辦公室就是在13樓，打破傳統不好的思維，充滿樂觀信心，4對他們來說，正好代表柯文哲做了4年，每天早上7點半上班做到晚上11、12點，從來沒有一個人可以這樣為市民服務，4對他們來說真是太棒了，再給他們4年，做8年。

媒體詢問選用英文口號很特殊，小野表示，團隊特色年輕，大家本來擔心他到這個團隊會被大家欺負，可是他發現，這個團隊帶著他往前走，讓他學到年輕人的世代，感謝年輕人帶領他向前衝，年輕人才屬於未來，應該讓年輕人站在他們肩膀上向前衝。

此外，小野提到，他是4個孫子的阿公，一場選舉他會想到未來，他的孫子在台北有沒有更好的環境。媒體提問，當總幹事也是為了孫子嗎？小野回答，對，從來沒有一個市長為一個幼稚園土地問題親自去了2、3次，他是為孫子而戰，因為他有4個孫子，兒子女兒本來在國外讀書工作，後來又回台北，台北市他們永遠的家，他的父親是外省第二代漂流來台灣，在這邊成家立業，他對於台北的未來有特殊情感，希望是他們永遠的家。