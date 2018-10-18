再賭1把！嗆韓國瑜不可能選上 王世堅：高雄變天我跳海

日前表示若台北市長柯文哲落選，就願意剃光頭「慶祝」的王世堅，現又嗆韓國瑜不可能選上高雄，否則他要跳海。（資料照）

2018-10-18 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕2018選戰已進入倒數，國民黨高雄市長參選人韓國瑜近期網路聲量相當高，引發外界對於高雄是否會變天的討論，不過民進黨北市議員王世堅直言這是「不可能的事情啦」，倘若發生這狀況，他又要再去跳海了。

民進黨北市議員王世堅昨（17日）在三立政論節目《鄭知道了》討論高雄選情，對於韓國瑜聲勢驚人的現象，王世堅指出，這是韓國瑜背後的一群人所製造的假象，他們故意營造民進黨選情現在好像風雨飄搖、風中殘燭，營造出一股草木皆兵、眾叛親離這種假象。

王世堅表示，韓國瑜來到高雄參選是「空投」、臨時抱佛腳，短時間無法深入地方，說服其他選里長、議員的人來支持韓；主持人鄭弘儀詢問，若韓國瑜如果真的贏了高雄要怎麼辦？王世堅強調，這是「不可能的事情啦」，還加碼說「這樣我真的又要去跳海了！」

王世堅經常對選情下重注，2008年立法委員選舉，王世堅選前説，如果國民黨台北市立委八席全上（八仙過海），他就要跳海，結果國民黨真的八席全上，他兌現承諾去三芝外海跳海；2012年總統選舉，王世堅又說，若蔡英文落選，他就要去高空彈跳，而蔡英文落敗後，王也去日本高空彈跳。

2018選戰，王世堅又連開2個祭品文，日前表示若台北市長柯文哲落選，就願意剃光頭「慶祝」，現又嗆韓國瑜不可能選上高雄，否則他要跳海。