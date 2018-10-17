重陽爭取長輩票 雲林縣長參選人送3個安心1個甘心

2018-10-17 16:36

〔記者廖淑玲／雲林報導〕今天是九九重陽節，為爭取老人選票，雲林縣長參選人張麗善送雲林老人「三個安心」、「一個甘心」，並承諾只要她當選，老人長青食堂不僅照常舉辦且加菜並擴及全縣391村里。

張麗善今天偕同國民黨雲林縣黨部主委許宇甄在虎尾競選總部籌備處召開記者會，提出要送給雲林老人的「三個安心」、「一個甘心」。張麗善說，3個安心就是長輩共餐、智慧手環、親屬照顧津貼，為所有長輩找到依靠，讓長輩們被照顧得更周全；1個甘心則是「孫子回家揪甘心」，讓在外謀生的年輕人回到雲林家鄉生活。

張麗善以日前「823豪雨」發生時，她四處勘災就看到阿嬤為了照顧保護孫子而受傷，更堅定她照顧長輩的決心，張麗善的婆婆施金鳳今天專程到場為媳婦打氣，呼籲大家支持，許多長輩看到張麗善受傷都緊緊擁抱，為她加油。

針對坊間謠傳張麗善當選縣長就會取消老人共餐的耳語，許宇甄再三強調，長輩共餐其實早在張榮味擔任縣長時就已經在推動，張麗善只要當選不但不會取消，反而會在每個社區、每個村里都設置長輩共餐據點。

張麗善表示，每個孩子都是長輩的心頭肉，要把人留下來就要製造就業機會，所以提出麥寮港改制為雲林國際商港，開發閒置工業用地，工商並進，從根本解決產業失衡的病灶，改善雲林的經濟環境，讓雲林人富起來，雲林子弟就不用再被迫外出謀生。

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