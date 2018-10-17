彰化捷運宣傳旗真相大白 王惠美親口證實…

南彰化捷運宣傳旗，彰化縣長參選人王惠美承認是其支持者插旗。（記者張聰秋攝）

2018-10-17 15:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕終於承認！彰化捷運蓋到南彰化的選舉宣傳旗幟，旗由誰所插，綠藍陣營一開始都否認插旗，話題延燒3天，國民黨縣長參選人王惠美，今天終於表態，她承認宣傳旗為其支持者所插，強調她支持南彰化蓋捷運。

「無主」捷運宣傳旗，在南彰化鄉鎮飄揚多日，變成縣長選舉攻防議題，無黨籍參選人黃文玲今天在縣府廣場前召開記者會，反問民進黨魏明谷和國民黨王惠美，「彰化有蓋捷運的必要性嗎？」抨擊提出南彰化蓋捷運，是膨風政見、亂開空頭支票，與其蓋「蚊子捷運」不如先思考如何用免費搭公車里程數，養成民眾搭大眾運輸工具的習慣，才務實。

從宣傳旗被揭露首日到今天，魏明谷立場一致，都否認插旗，同時強調南彰化尚無蓋捷運的需求，而王惠美競選總部前2天否認插旗，結果今天說法就不同了，王惠美在議會國民黨團辦公室召開記者會，她說，插捷運宣傳旗是支持者所為，支持她的交通建設政見。

王惠美以每平方公里的人口密集度和中科二林的經濟效益，說明南彰化要蓋捷運，她說，彰化每1平方公里人口密集度1198人，與台南800多人、高雄900多人、台中1200多人相比，密集度不會差到哪裡，為何台南、高雄和台中能有捷運，彰化不能有？彰化人不能當二等公民，新北市萬大線因為蘇貞昌要選就能納入前瞻，台北市淡水也只有17萬人口也有捷運線，連高雄旗津只有5萬人口都可以有，彰化縣127萬人口，怎麼可以沒有捷運？

王惠美表示，中科二林300多公頃工業土地，交通不方便，吸引不了廠商投資，無法滿足2.5萬到3萬就業人口通勤需求，她規劃，員林銜接埔心、溪湖到二林的捷運路網，南彰化捷運結合台鐵、高鐵路網，讓南北、東西串聯建構出彰化1軸1環雙樞紐，這項交通構想，她可以和其他參選人公開辯論。

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