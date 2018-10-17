陳學聖公布競選歌曲「一起走向藍天」

2018-10-17 13:56

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人陳學聖今日公布競選歌曲「一起走向藍天」，由知名作詞家彭季康及資深音樂人陳世興譜曲，以打動人心的歌詞和扣人心弦的曲調，將選戰過程中堅持到底、永不放棄的精神真實的描繪出來，藉此旋律及詞曲的意涵喚起桃園人覺醒，如同歌詞的最後一句話「我知道這個時刻很重要，沒有人會孤單，一起走向藍天，一起走向藍天」。

「不害怕每天的挑戰 ，因為我會越來越好」是陳學聖常掛在口中勉勵團隊的一段話，歌詞中提到「看看美麗的山川，看看遼闊的大海 ，看看湛藍的天空，看著愛我的人的微笑，看著孩子臉上的驕傲，不同的選擇，不同的未來」以及「把未完成的夢想，繼續前行，越飛越高，我知道這個決定很重要，你的一個眼神，你的一個擁抱，我知道這個時刻很重要，沒有人會孤單」也是陳學聖所期待的，希望桃園市民能彼此團結，共同實踐「韌性城市‧新首都」 的夢想。

陳、彭兩人認為，陳學聖擁有政治人物最重要的核心價值「信任」。只有值得選民信任的參選人，才能真正為民打拚、為城市建設。他們在陳學聖身上看到一位政治人物的真誠，對於一位從政30年的政治人物來說，保有初衷、堅持信念，相當難能可貴，藉由歌詞告訴大家，「人民才是政府」，除非我們自己做了正確的選擇，否則這個政府永遠不會是正確的。

競選團隊表示，陳學聖擔任過文化局長，立委任期也長期置身教育文化委員會，深刻體認原創對藝術創作者的意義，邀請知名作作詞家創作競選歌曲，代表對於音樂創作者的智慧財產權保護的重視；而兩位老師也深信陳學聖所擘劃的桃園市政藍圖，一定能將桃園打造成結合文化、教育、環境、長照、青創、慢活、宜居的桃花源。