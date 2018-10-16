紓解獨派壓力 民進黨1020在高雄辦反併吞遊行

2018-10-16 17:50

〔記者楊淳卉／台北報導〕「喜樂島聯盟」號召10月20日「拒絕中國霸凌，全民公投反併吞」活動，訴求「獨立公投，正名入聯」。不過，民進黨下令黨公職及候選人不應參加與參與動員，引發獨派不滿。民進黨溝通小組今天與獨派溝通，取得共識，由民進黨高雄市議會黨團等，同一時間在高雄舉辦主題為「反併吞，護台灣」活動，與喜樂島台北活動「南北呼應」。

民進黨對黨公職下達禁令，引發喜樂島聯盟召集人郭倍宏痛批。至於雙方今天達成共識後，先前「禁令」是否解除？民進黨政策會首席副執行長董建弘說，若黨公職若想參與活動，鼓勵到高雄參加。

雙方溝通一個半小時後，達成3點共識，第一，反罷凌、反併吞，支持本土政權，是很重要的事。第二，雙方持續溝通，不只是喜樂島，民進黨會與所有台派社團都持續溝通。第三，與民間所主辦聚會，進行南北呼應。由民進黨高雄市議會黨團、民進黨高雄市黨部與長老教會、南社，同一時間於高雄共同舉辦「反併吞，護台灣」大遊行。

董建弘說，大老們也理解民進黨執政的困境，獨派社團也在會中期勉民進黨，既然取得執政，國際社會對台灣局勢比較有利的情況下，應有更積極作為、更積極改革，捍衛國家主權要有更積極的行動。

民進黨溝通小組今邀獨派大老與社團溝通。出席者包括溝通小組成員陳明文、柯建銘、蔡易餘，小組執行秘書董建宏；台獨聯盟主席陳南天、前駐日大使羅福全、台灣社社長張葉森、北社社長李川信、，南社盧世祥、中社賴靜嫻、長老教會宣教部林偉聯牧師，國策顧問劉進興。溝通小組成員蘇治芬、王定宇則未出席。