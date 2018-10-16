時力公布嘉義反同參選人名單 籲縣市長選將表態

2018-10-16 15:54

〔記者王善嬿／嘉市報導〕時代力量嘉義市東區議員參選人張志翔，今天公布嘉義地區反同參選人名單，張志翔表示，名單是依據之前曾表態以及被「愛家盟」推薦的名單，公布是希望選民能了解參選人的立場，就此選出自己認同的人，他宣示如能當選，會督促市府落實性別平等法，避免任何團體因意識形態影響學校教育，並呼籲外地市民返鄉票，公投案第14、15案投贊成票，10、11、12案投反對票。

台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔、嘉義同志團體「諸羅部屋」主任林垠瀚，今出席記者會替張志翔站台，簡至潔表示，同志愛家、也有家，不能用排斥同志的愛來狹隘定義「愛家」；很遺憾，反同陣營可能不了解甚至不知道，性平教育的重要性以及同婚入民法對同志族群的權益保障，卻用錯誤資訊推動反同公投，造成民眾間的對立跟傷害，公布反同參選人並非政治攻擊，而是讓民眾有更多資訊可做出選擇，上週五已發放問卷給全國縣市長參選人，希望他們能提出多元性別政見，目前尚無人回覆。

「兩好三壞，投出幸福好球」今天記者會中正大學、嘉義大學及南華大學學生代表也現身力挺，中正大學蘇同學表示，公投年齡已下修到18歲，台灣的未來就是在年輕人手上，呼籲年輕族群返鄉投票表達對平權議題的意見。