侯友宜不參加 青年論壇新北場流局

2018-10-15 21:08

首次上稿 20:33

更新時間 21:08

〔記者李雅雯／新北報導〕雙北市長青年論壇籌備團隊今晚8點許發出聲明稿指出，國民黨新北市長參選人侯友宜屢以行程繁多為由，未能明確表態是否參加青年論壇，甚或是開出條件直指「蘇貞昌應先回覆深澳電廠相關議題」才願意表態是否參加論壇，籌辦團隊故而宣布新北場取消舉辦，對此深感扼腕。

「雙北市長候選人青年論壇」由多所大學學生會共同舉辦。籌備團隊在聲明稿中表示，侯友宜競選團隊起初雖願意接下邀請函，但籌備團隊在與侯友宜競選團隊接洽過程中，侯友宜方面屢以行程繁多或「再討論」或「未獲授權」為由，未明確表態是否出席，縱使籌備團隊再三強調時間上皆願意配合侯友宜的時程，也願意協助溝通另名參選人蘇貞昌可配合的時間，但侯辦卻以「蘇貞昌應先回覆深澳電廠相關議題」為條件前提，籌備團隊深感扼腕。

籌備論壇宣布，新北場由於僅有一位參選人確定出席，故而宣布「雙北市長青年論壇新北場將取消舉辦」，對於熱情報名新北場次的同學，籌備團隊表達抱歉與遺憾。

侯友宜競選總部發言人賴冠群表示，尊重學生團體所做的決定。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞指出，「侯友宜拒絕學生邀約是意料之中」。黃韋鈞批評，1個多月前就有3家媒體邀請侯友宜簽署辯論意向書，其遲遲拖延回應；學生誠意邀約市民卻又看到侯友宜仍用盡藉口不參與公開市政討論，一再找藉口拖延、以「再討論」欺騙學生，讓學生徹底失望，蘇貞昌競選辦公室表達深切的譴責。

黃韋鈞強調，侯友宜自稱不怕辯論、最願意傾聽青年的聲音，現卻被青年學子看破手腳；深澳燃煤電廠已經確定停建，侯友宜卻繼續躲在這個假議題後面，持續消費該議題，不願面對市政辯論，不願意在各大專院校學生面前述說政見，如此怯於接受檢驗，根本沒有能力帶領有400萬人口的新北市。