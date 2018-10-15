網軍IP來自中國 陳其邁律師團提告20名暗黑軍團

陳其邁律師團召開記者會，提告20名網路暗黑軍團。（記者葛祐豪攝）

2018-10-15 16:05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選戰激烈，民進黨陳其邁律師團今天下午召開記者會，質疑有許多支持韓國瑜的網軍，IP位置來自中國，經常在網路上散布不實訊息，目前已提告20人，韓國瑜臉書粉絲團的小編，因未阻止散步不實訊息張貼在臉書，也一併遭告。

臉書疑張貼不實訊息 韓國瑜粉絲團小編挨告

對此，韓國瑜表示，對於支持者在網路上的「仗義執言」，他必須說：「我不認識你，但是，我感謝你。」不過，他也要提醒網友，大家發文必須注意法律規範，他不希望網友因為要支持他，而受到任何的傷害。

韓國瑜反諷，民進黨前一陣子不是指控他是黑道嗎？加上之前的抹黃、抹紅，雖然不知道抹賭是什麼顏色，但是，他可以確定，他的身上已經五顏六色，如今民進黨又加上一項罪名「暗黑集團」，他個人十分感謝民進黨的一路栽培，讓他自我感覺身軀更加雄偉，勢力越來越龐大。

陳其邁競選辦公室律師團今天下午召開記者會，律師連立堅表示，帳號設在海外的「李榮貴」，大量在臉書塗鴉牆、「韓國瑜粉絲後援團 必勝！撐起一片藍天」等臉書公開社團，張貼誹謗陳其邁的文字，並捏造不實的假民調、假消息，嚴重侵害陳其邁的聲譽。連立堅強調，經查，「李榮貴」的IP位置來自中國。

律師葉婉玉表示，「幫我回家」這支影片，則抄襲自成大學生在2012年與2014年，拍製鼓勵青年返鄉投票的影片，變成呼籲青年返鄉支持韓國瑜的競選影片，這不僅侵害著作權，更是以不法手段，企圖影響選舉，明顯違反選罷法。

律師李勝琛表示，以偽造的手法，例如假消息、假民調，或是變造的手法，例如「幫我回家」的影片，再利用網路強力散佈，均涉及意圖影響選情的違法行為。

李勝琛強調，不只有製作者、發佈者違反法律，散佈者也是有法律責任的。他說，蔡英文總統已鄭重宣誓，海外勢力企圖透過網路，散佈大量假消息，已造成台灣社會人心不安，只要有證據，一定查辦到底。

高雄市議員高閔琳說，美國副總統彭斯演講曾提到，中國企圖干預美國內政，改變國際社會秩序，目前台灣也出現中國勾結國內勢力，嚴重影響台灣選情，特別是高雄市長的選情，她要求韓國瑜不要再切割，這些暗黑軍團都站出來講清楚。

陳其邁競選辦發言人林瑩蓉表示，變造影片目的，顯然是在幫韓國瑜助選拉票，目的性強烈，影片變造者所有散佈不實消息的行為，競選辦公室也已提出告訴，目前已針對20人提告。

律師連立堅補充說，被告的20人中，包含韓國瑜臉書粉絲團的小編，原因是未阻止不實訊息張貼在該臉書。

林瑩蓉並呼籲，民眾千萬不要轉分享或散佈這樣的違法內容，否則也會觸法，她並鼓勵民眾踴躍向陳其邁競選辦公室提出檢舉。（更新17：13分）

署名李榮貴的網友，經常在網路散布不利陳其邁的謠言。（記者葛祐豪翻攝）