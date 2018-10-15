母雞效應發威！ 鄭朝方半天連趕6場站台助陣

2018-10-15 15:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕好忙！民進黨新竹縣長參選人鄭朝方母雞效應發威，14日半天連趕6場參選人競選總部成立大會，包括民進黨縣議員參選人范文鴻、楊昌德，無黨籍竹北市長參選人何淦銘、寶山鄉長參選人范玉燕、議員參選人林祺軒、竹東鎮民代表參選人賴送能等，幫忙站台造勢。

何淦銘感謝鄭朝方幫忙協調中央部會，爭取竹北市環境景觀整體改善的經費，並已經獲得1000多萬元的規劃費用款項；而新月沙灘也納入前瞻基礎建設計畫中「水環境」的整體水岸環境營造工程內，總工程3.6億元。

鄭朝方則感謝有意爭取連任的何淦銘邀請站台，表示未來當選後，會和何淦銘一起努力為新竹縣民打拚。他還說，何淦銘連任後，一定能夠繼續合作加速改造竹北市的環境，從新月沙灘跨過鳳山溪，再接牛埔溪，最後沿著豆子埔溪的堤防道路，串連到南寮17公里海岸線，未來成為全台最大的水岸景觀。

鄭朝方在為議員站台致詞時特別強調，議員在基層為民眾發聲，監督縣政，一定要站在鄉親的角度思考，要懂得苦民所苦。相信所有未來的新科議員當選後，一定會堅守立場，拒絕收受廠商賄款，不可能再發生罔顧孩子教育資源，濫用教育補助款的事情。

鄭朝方說，近來不少憂心的家長都告訴他：「鄭朝方，希望你跟這些檯面上的政治人物不一樣」，他出來參選，也是新竹縣翻轉的開始，他將站在孩子與家長的立場施政，讓新竹縣不再被傳統的政治黑暗面籠罩，他會用新世代的領導魄力，讓人民厭惡的事情不要再發生，讓政治回歸為民服務的本質。

  • 民進黨新竹縣長參選人鄭朝方雞效應發威，14日半天連趕6場參選人競選總部成立大會，包括無黨籍竹北市長參選人何淦銘。（記者廖雪茹攝）

    民進黨新竹縣長參選人鄭朝方雞效應發威，14日半天連趕6場參選人競選總部成立大會，包括無黨籍竹北市長參選人何淦銘。（記者廖雪茹攝）

  • 民進黨新竹縣長參選人鄭朝方應邀出席無黨籍寶山鄉長參選人范玉燕等參選人的競選總部成立大會，幫忙站台造勢。（記者廖雪茹攝）

    民進黨新竹縣長參選人鄭朝方應邀出席無黨籍寶山鄉長參選人范玉燕等參選人的競選總部成立大會，幫忙站台造勢。（記者廖雪茹攝）

  • 新竹縣長參選人鄭朝方14日接連出席6場黨籍、無黨籍選將競選總部成立大會，希望未來當選後，一起翻轉新世代新思維新竹縣。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣長參選人鄭朝方14日接連出席6場黨籍、無黨籍選將競選總部成立大會，希望未來當選後，一起翻轉新世代新思維新竹縣。（記者廖雪茹攝）

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