母雞效應發威！ 鄭朝方半天連趕6場站台助陣

2018-10-15 15:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕好忙！民進黨新竹縣長參選人鄭朝方母雞效應發威，14日半天連趕6場參選人競選總部成立大會，包括民進黨縣議員參選人范文鴻、楊昌德，無黨籍竹北市長參選人何淦銘、寶山鄉長參選人范玉燕、議員參選人林祺軒、竹東鎮民代表參選人賴送能等，幫忙站台造勢。

何淦銘感謝鄭朝方幫忙協調中央部會，爭取竹北市環境景觀整體改善的經費，並已經獲得1000多萬元的規劃費用款項；而新月沙灘也納入前瞻基礎建設計畫中「水環境」的整體水岸環境營造工程內，總工程3.6億元。

鄭朝方則感謝有意爭取連任的何淦銘邀請站台，表示未來當選後，會和何淦銘一起努力為新竹縣民打拚。他還說，何淦銘連任後，一定能夠繼續合作加速改造竹北市的環境，從新月沙灘跨過鳳山溪，再接牛埔溪，最後沿著豆子埔溪的堤防道路，串連到南寮17公里海岸線，未來成為全台最大的水岸景觀。

鄭朝方在為議員站台致詞時特別強調，議員在基層為民眾發聲，監督縣政，一定要站在鄉親的角度思考，要懂得苦民所苦。相信所有未來的新科議員當選後，一定會堅守立場，拒絕收受廠商賄款，不可能再發生罔顧孩子教育資源，濫用教育補助款的事情。

鄭朝方說，近來不少憂心的家長都告訴他：「鄭朝方，希望你跟這些檯面上的政治人物不一樣」，他出來參選，也是新竹縣翻轉的開始，他將站在孩子與家長的立場施政，讓新竹縣不再被傳統的政治黑暗面籠罩，他會用新世代的領導魄力，讓人民厭惡的事情不要再發生，讓政治回歸為民服務的本質。