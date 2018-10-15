國民黨陳學聖噓桃園綠捷假動工 同黨議員卻現身典禮比讚

桃園市政府今天在八德熱鬧舉行綠線捷運開工祈福典禮，多位國民黨議員包括副議長李曉鐘（左4）、林政賢（右2）、蘇家明（右4）、呂淑真（左3）都出席開工祈福典禮比讚。（記者周敏鴻攝）

2018-10-15 12:34

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府今天在八德熱鬧舉行綠線捷運開工祈福典禮，國民黨桃園市長參選人陳學聖則在市議會開記者會潑冷水，直指市長鄭文燦為了騙選票、假動工，綠捷的5個標案目前只發包2個，且土地徵收還未完成，動工恐怕更遙遙無期。但陳學聖記者會只有3位議員出席，反倒是出席開工祈福典禮的國民黨議員還比較多。

陳學聖指出，綠線捷運工程分5個標案進行，但至今只有GM01標機電系統統包工程及GC01標高架段土建統包工程標，GC02、GC03土建統包工程地下潛盾路段及GC05電梯電扶梯工程還沒發包，GC03更已流標3次，諷刺的是，一個高架段標案，竟然還要舉行2場開工典禮，前所未聞，根本是配合年底選舉為自己造勢。

他更質疑，機電參數還未取得，土建工程怎麼配合執行細部設計？未來恐怕花更多公帑修改，甚至像機場捷運一樣系統不穩、無法通車。

桃園市議會國民黨團副書記長暨市議員梁為超，以及市議員詹江村、陳美梅也表示，市府根本還沒取得沿線土地，只有G01站因為是公有土地可以執行，但打個樁就能叫開工嗎？市府先把圍籬圍了、交通錐擺了，假動工只會讓桃園人陷入永無止盡黑暗期。

他們說，土木標GC01才剛簽約，不到20天就能開工，反觀過去台北捷運光是細部設計的紙上作業就要花18個月，後續取得用地、相關執照才能發包施工，鄭文燦難道是把桃園人當傻瓜？

  • 桃園市長參選人陳學聖今天與同黨議員在市議會黨團召開記者會砲轟鄭文燦，但只有3名議員出席。（記者陳昀攝）

    桃園市長參選人陳學聖今天與同黨議員在市議會黨團召開記者會砲轟鄭文燦，但只有3名議員出席。（記者陳昀攝）

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