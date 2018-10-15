國民黨陳學聖噓桃園綠捷假動工 同黨議員卻現身典禮比讚

桃園市政府今天在八德熱鬧舉行綠線捷運開工祈福典禮，多位國民黨議員包括副議長李曉鐘（左4）、林政賢（右2）、蘇家明（右4）、呂淑真（左3）都出席開工祈福典禮比讚。（記者周敏鴻攝）

2018-10-15 12:34

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府今天在八德熱鬧舉行綠線捷運開工祈福典禮，國民黨桃園市長參選人陳學聖則在市議會開記者會潑冷水，直指市長鄭文燦為了騙選票、假動工，綠捷的5個標案目前只發包2個，且土地徵收還未完成，動工恐怕更遙遙無期。但陳學聖記者會只有3位議員出席，反倒是出席開工祈福典禮的國民黨議員還比較多。

陳學聖指出，綠線捷運工程分5個標案進行，但至今只有GM01標機電系統統包工程及GC01標高架段土建統包工程標，GC02、GC03土建統包工程地下潛盾路段及GC05電梯電扶梯工程還沒發包，GC03更已流標3次，諷刺的是，一個高架段標案，竟然還要舉行2場開工典禮，前所未聞，根本是配合年底選舉為自己造勢。

他更質疑，機電參數還未取得，土建工程怎麼配合執行細部設計？未來恐怕花更多公帑修改，甚至像機場捷運一樣系統不穩、無法通車。

桃園市議會國民黨團副書記長暨市議員梁為超，以及市議員詹江村、陳美梅也表示，市府根本還沒取得沿線土地，只有G01站因為是公有土地可以執行，但打個樁就能叫開工嗎？市府先把圍籬圍了、交通錐擺了，假動工只會讓桃園人陷入永無止盡黑暗期。

他們說，土木標GC01才剛簽約，不到20天就能開工，反觀過去台北捷運光是細部設計的紙上作業就要花18個月，後續取得用地、相關執照才能發包施工，鄭文燦難道是把桃園人當傻瓜？