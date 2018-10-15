藍營被譏什麼發電都不要怎辦？沈榮津妙回：只能插鼻孔

民進黨立委賴瑞隆（右）質詢時批評，看不懂國民黨能源政策，如果什麼都不要，該怎麼辦？經濟部長沈榮津（左）妙回，就只能「插在鼻孔」，如果什麼發電都不要，這樣很不好。（本報合成，記者林正堃攝）

2018-10-15 11:54

賴瑞隆：看不懂國民黨能源政策

〔記者林良昇／台北報導〕第三接收站環評通過後，行政院長賴清德宣布深澳電廠停建，引發國民黨批評，民進黨立委賴瑞隆今在立法院經濟、交通聯席委員會質詢時批評，看不懂國民黨能源政策，如果什麼都不要，該怎麼辦？經濟部長沈榮津回說，就只能「插在鼻孔」，如果什麼發電都不要，這樣很不好。

賴瑞隆質詢時表示，國家需要電力，但他不懂國民黨的能源政策，在燃煤上，反深澳電廠、反中電北送，天然氣上反三接，然後唱衰再生能源，要核能又不大聲講。賴詢問沈榮津看法。

沈榮津答詢時說，電是大家要用的電，尤其工商企業跟民生都要用電，大家互相支持穩定供電，不能什麼都不要，賴瑞隆追問，如果什麼都不要，那電從哪裡來？沈榮津則回說，那只能把插頭「插在鼻孔」，「我覺得這樣不好」。

沈榮津表示，依目前2025年的能源轉型的路徑圖來說，2025年再生能源佔20%、燃煤佔30%、燃氣佔50%，目前都按照目標在做期程管控；在火力發電部分，所有台電的發電計畫，短中長期都有，再生能源部分，太陽能有2年計畫，離岸風力有4年計畫；土地問題上已經準備好2萬1千公頃土地，差4千公頃土地，行政院長已責成各負責部會，把土地提供做好每半年管控。

賴瑞隆詢問，是否發生缺電？沈榮津答詢指出，今年到年底有6%備轉容量；從今年5月底6月初所有大修機組歸隊後，供電都很順利，明年新機組，包括大林、林口、通宵，新機組都上來後，備轉容量會到10%，更符合大家期待，讓大家更放心。

時代力量立委黃國昌在質詢時質疑，賴揆既已宣布深澳電廠停建，能源局為何不把開發計畫廢止？會不會等到選舉完後死灰復燃？沈榮津僅說，有在檢討；目前台電不會來申請籌設許可，最重要的是，108年預算會請黨團把預算取消掉，沒有錢就沒有辦法工作了。