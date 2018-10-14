李進勇成立台西競選總部 蘇治芬站台力挺

李進勇今天成立台西競選總部，台西鄉長趙瑞和、縣議員黃淑鈴、許志豪、蘇俊豪都到場力挺。（記者詹士弘翻攝）

2018-10-14 14:58

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣長李進勇爭取連任，台西競選總部今天成立，立法委員蘇治芬、台西鄉長趙瑞和、縣議員黃淑鈴、許志豪、蘇俊豪、台西鄉長參選人戴進隆校長及在地村長、代表等到場攜手力挺李進勇。蘇治芬並表示，11月24日一定要將李進勇再送進縣政府。

蘇治芬表示，如果李進勇能連任並聘用她為縣政顧問，只要是對雲林好的，她願意用她在基層的經驗，去協助李進勇；李進勇則表示，以蘇治芬豐富的行政經驗跟亮眼的執政成績，如果能夠聘請她當縣政顧問，是雲林縣政府的榮幸。

台西鄉長趙瑞和表示，台西鄉政的推動幸好有縣長李進勇的協助，他才能為台西鄉公所爭取中央路改善工程等3億多元的建設，懇請鄉親支持李進勇繼續建設台西大未來。

李進勇表示，台西的產業結構正在翻轉，台西綠能專區預計開發面積約1176公頃，總開發金額62億元，總投資金額450億元。全區開發完成後預估可建置太陽光電裝置總容量達800MW，預計今年年底取得開發許可，明年發出第一度電，2025年國家綠電貢獻度達3.4%，成為亞洲最大的太陽光電廠，也是台西鄉翻轉「風頭水尾」的建設。