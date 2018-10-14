藍綠叫陣辯論 柯P反酸：每天吃飽閒閒

台北市長柯文哲。（資料照）

2018-10-14 12:12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底台北市長選戰激烈，藍綠陣營頻向市長柯文哲喊話辯論，對此，柯文哲今早受訪沒有正面回應，反酸其他兩個參選人每天吃飽閒閒只有選舉，不像是他是還要上班的人，等11月8日請假後不能上班了，就會專心選舉。

台灣大學等近20所大學學生會舉辦「雙北市長青年論壇」，國民黨丁守中、民進黨姚文智、無黨籍李錫錕等人都表態參加，但台北市長柯文哲卻拒絕參加，引來姚、丁批評，姚文智更是怒批，首都市長選舉辯論是基本要求，柯文哲不參加辯論是一件可恥的事情，市民應該群體唾棄。

柯文哲今早主持到大同區主持「台灣新文化運動紀念館」開幕，會後接受媒體聯訪，面對對手砲火，柯文哲不以為意，回擊大酸對手，「其他兩個候選人，他們每天吃飽閒閒，我還在上班耶！」柯文哲說，自己的態度很明確，就是等到11月8日向市府請假以後才會好好專心選舉，目前還要上班，總不能都在想選舉的事。

至於國民黨市黨部主委黃呂錦茹日前致詞指，且在大安文山區贏柯7到9個百分點？柯對此表示，民調這種東西很難估計，算支持度都容易，但是投票率很難估，所以老實講，對他來說反正心中不要想太多選舉，每天該做的事做一做，每天在選舉，事情都不用做了。

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