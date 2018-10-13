魏明谷造勢晚會 蔡賴同台：支持拆五星寺的縣長

總統蔡英文與行政院長賴清德，今天一起為魏明谷站台輔選。（記者張聰秋攝）

2018-10-13 21:33

〔記者張聰秋／鹿港報導〕拚連任的彰化縣長魏明谷，今晚在彰化縣鹿港鎮文武廟停車場，舉辦首場造勢晚會，打出「前瞻鹿港『對，就做！』」選戰主軸，總統蔡英文、行政院院長賴清德合體站台，全力替魏明谷拉抬選情。他們讚賞魏明谷執政有魄力，強制拆除被冠上「五星共產寺」的二水碧雲禪寺大違建，「硬起來」的作法，值得彰化鄉親再給他4年時間，彰化會更好！

選舉只剩40多天，現場吸引3000多人到場，凍蒜聲喊得震天價響，營造團結求勝選的選戰氣勢，幫助魏明谷破除民進黨在彰化縣只能做1任的魔咒。

經濟部長沈榮津、總統府資政姚嘉文、周清玉夫婦、立委洪宗熠、不分區立委施義芳、彰化市長邱建富、鹿港鎮長黃振彥等人，以及前鹿港老鎮長李棟樑等人到場為魏明谷加油打氣。

蔡英文說，彰化縣下個月選舉結果，攸關台灣綠能政策發展，這場選戰已是「關鍵中的關鍵」，台灣綠能能不能做得起來，就看魏明谷能否再連任，建設不能走回頭路，再給魏明谷4年時間，彰化縣會成為全國最亮眼的綠能城市，低碳永續的綠色風光大縣。

蔡英文和賴清德都誇讚魏明谷拆除「五星寺」，讓中國共產基地在彰化消失，相當有執行力和魄力，「話不太會說但很會做事，少說多做的縣長，大家是不是再給魏明谷1次機會？」蔡英文懇請鄉親彰化縣非贏不可，贏了台灣才有綠能產業。

魏明谷打出政績牌，細數其綠能建設、生育津點和重陽敬老金等社福政策，以及水五金田園生產聚落專區等，他說，中央地方攜手建設不中斷，「厝蓋一半、師傅不能換」，他有信心只要再給他4年，他會越做越好。

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