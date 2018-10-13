拉抬魏明谷聲勢 小英、賴神晚間彰化輔選

2018-10-13 16:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長選情緊繃，4年前，尚未選上總統的蔡英文，用黨主席身分輔選，喊出「彰化非贏不可！」以壓倒性票數擊敗對手，寫下有史以來，民進黨在彰化縣打得最漂亮的一戰；4年後，蔡英文多了總統身分，再喊出「決戰中台灣、非贏不可」的輔選口號，能否如願，今晚民進黨全國首場競選造勢活動，在彰化縣鹿港鎮登場，會場氣勢能否起來，多少可現端倪。

彰化縣百里侯之戰，向來是總統選舉的前哨戰，這回選舉投開票結果，不僅牽動2020年總統選情，更關係著蔡英文黨主席之位，萬一，輸掉了彰化縣，藍營反撲成功，屆時，在輔選失利的質疑聲浪下，黨主席寶座恐將拱手讓人。

民進黨籍前縣長周清玉、翁金珠拚連任，最後都逃不過「只做1屆魔咒」，現在，力拚連任的縣長魏明谷，誓言要破除迷信，只是彰化縣政治版圖，傳統選民結構藍大於綠區塊仍在，參選人披綠袍打選戰，同時須扛中央執政包袱，會不會反而引來中間選民和年輕世代，以及基層勞工反感，值得觀察。

不願具名的政壇人士指出，依投票數看選情，近3次縣長選舉，當選人得票數都超過30萬票，卓伯源2任各獲37萬票和34萬票，魏明谷獲38萬票，國民黨對手林滄敏獲28萬票，大贏10萬票，這回，5位參選人中有4人本屆選舉同場較勁，若用歷屆選舉約70萬張投票選票，本屆參選人只要超過30萬張選票，為安全過關門檻。

這名政壇人士表示，4年前，馬英九執政大環境不利於藍營參選人，林滄敏仍然可獲得28萬張選票，顯然藍營基本盤還是在，國民黨王惠美一路從縣議員、鎮長、立委做起，政治路佈局已久，實力絕不容忽視。

也有民進黨選情人士說，蔡英文已發現選情隱憂，因此，今年8月，她到彰化縣為民進黨參選人授旗，會場再度喊出「彰化非贏不可！」口號，還特別點出王惠美大票倉鹿港鎮、和美鎮。

今（13日）晚6點，民進黨在全台灣首場的造勢活動，也是彰化縣首場活動，將在鹿港鎮文武廟停車場登場，蔡英文、行政院長賴清德將同台輔選。

值得注意，既然是2位重量級人物首度同台輔選，又是全國首場大型造勢晚會，地點寧捨空間寬敞的鹿港鎮立體育場，屈就於空間不大的鹿港文武廟廣場，還罕見不讓警方實施交通管制，作法違背常理。

不少民眾說，可能顧慮總統和行政院長太密集來彰化，耗費警力，以及交管造成民眾負面觀感差，擔心民間流傳「來1次少5000張選票」傳聞成真，改變方式降低反彈。

還有民眾覺得，民進黨現辦選舉造勢，場面要有人氣，就得動員，體育場空間太大，萬一人來少了，空間和人數不成比例，場面反倒難看。但也有民眾認為，大場面錢得砸很多，大環境改變了，競選經費募款沒那麼順利，小場面省點花為宜。