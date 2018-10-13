蔣渭水紀念廣場啟用 柯文哲：賞101煙火好地點

2018-10-13 12:16

〔記者黃建豪／台北報導〕民主運動先驅蔣渭水曾安葬的台北市大安第六公墓，歷經8個月時間遷葬，整建為「蔣渭水先生紀念廣場」，將占地近2.8公頃的墓地改造為綠地，並於今天上午舉行啟用典禮。台北市長柯文哲打趣稱，這裡可以直接看見101大樓，是很好的煙火觀賞地點。

台北市民政局指出，1952年蔣渭水曾安葬的大安第六公墓，位於崇德街267號旁，在2015年將蔣渭水遷葬至故鄉宜蘭後，台北市的墓址只留下衣冠塚，為了活化土地，並將墓址列為歷史建物保留，市府從1月起展開整個墓區的遷葬作業，將完整凌亂的墓地，修整為可盡收信義都會區美景的紀念廣場。

柯文哲致詞指出， 蔣渭水是他台大醫學院的老學長，雖然短短40年就因為傷寒過世，卻為台灣創下4個重要的事蹟，分別是台灣人第一次自己發行白話文報紙臺灣民報；成立台灣文化協會；成立台灣工友總聯盟；以及創設具有現代政黨意義的台灣民眾黨，而他認為對台灣影響最大的是台灣文化協會。

柯文哲稱，他在2014年的選舉口號，「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始，這是一場以文化為主體的社會運動，也是台灣歷史上第一次以改變政治文化當訴求的選舉」，這個概念就是來自蔣渭水，具體展現出來的方式例如像是提早停止募款、不插旗子、不掛布條以及公布競選帳目。

柯文哲說，以蔣渭水的思想來看，如果不能改變台灣人的思想文化，這個社會運動不會成功，而對他而言，選舉只是一場改變政治文化的社會運動，因為大家比較會關注選舉，因此利用這個機會來提出各種關於改變台灣政治文化的想法。

柯文哲接著拉回主題，稱蔣渭水先生紀念廣場的啟用不僅是見證歷史的一刻，也感謝民政局將雜亂的公墓，改建成市民可以休憩的地方，因為公墓常被社區視為鄰避設施，雖然一開始都是設在郊區，但是當都市發展擴大之後，公墓就可能會鄰接市區，就造成遷移的壓力，過去4年中，民政局將公墓遷葬作為重要的政策，因此完成了4處共29公頃土地的墓區遷葬，接下來的木柵地區公墓也即將完成，這樣也可以再增加1.3公頃的綠地，讓市民有更多散步的場所。