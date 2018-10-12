林佳龍競總推「台中的傳說」遊戲 請玩家吃「雞排」

2018-10-12 13:24

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍競選官方網站與闖關遊戲「台中的傳說」今日同步上線，競總指出，玩家只要闖關獲取3支鑰匙，逐一開啟進步的台中，就可開啟寶盒，內有虛擬雞排1萬份兌換券獎勵，讓玩家幸福吃雞排，一邊了解台中的進步。

林佳龍競總發言人謝志忠、江肇國、張雅旻、林尚賢在公布官方網站與闖關遊戲「台中的傳說」記者會表示，官網以「以人為本、市民就是台中的主人的命題」為主軸，透過空品、水利、交通、宜居、產業等頁面，呈現政績與政見，市民可深入了解有興趣的頁面。

謝志忠說，「台中的傳說」由佳龍市長闖關，以柳川、綠川整治貫穿整個遊戲架構，沿途透過市長跳躍闖關來展現國家歌劇院、綠川櫻橋、新盛橋行旅等台中地標，玩家透過捷運、煤減量及花開這3關試煉，來獲取3支寶藏鑰匙，逐一開啟這3年多進步的台中。

江肇國、張雅旻說，闖關的第1關疾風試煉，透過不斷按壓敲打捷運工程，來獲取第1支鑰匙；第2支鑰匙則要通過迷霧試煉，林佳龍空污防制作為改革先鋒，首次躋身全台良好空品前10名；最後1關則是台中世界花博，一起「聆聽花開的聲音」。

林尚賢說，闖過3關將獲得3支鑰匙開啟寶盒，內有虛擬雞排10000份兌換券獎勵，可以一邊吃雞排，同時看見這座城巿的進步，這是台中人真正的幸福，大家一起改變台中，讓台中走入下個百年光榮。