國際局勢大變 葉望輝：台灣進入聯合國的獨特機會

葉望輝認為，台灣應該主動尋求國際上的支持。（資料照）

2018-10-12 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕隨著美國正副總統川普（Donald Trump）、彭斯（Mike Pence）近期在聯合國大會、哈德遜研究所的對中政策演說，中美關係急轉直下，不少專家認為兩國可能展開全面性的對抗。曾任美國愛達荷州共和黨主席、美國前副總統錢尼副國安顧問葉望輝（Stephen J.Yates）近期投書表示，國際局勢已產生巨大轉變，這是「台灣進入聯合國的獨特機會」，應該主動尋求國際上的支持。

葉望輝10日投書《讀報》指出，美國總統川普在聯合國的演說，代表國際政治局勢的巨大轉變，對於許多人嘲笑川普在聯合國大談美國主權，葉望輝認為，他們未能認識到2016年美國大選、英國脫歐所帶來的趨勢，也就是「擺脫全球主義」，並回歸到「國家主權」、「民族愛國主義」，這也帶給台灣新的機會和挑戰。

葉望輝認為，聯合國排除民主自由的台灣，是因為在現實考量上，台灣與中國的經濟和軍事實力相形見絀，而台灣若想加入聯合國，必須成為「國際承認的主權國家」，而且須思考兩件事：第一，學習川普的「獨立、合作，而非全球治理、控制和統治」，這是與其他國家接觸所應考慮的方向；第二，台灣必須與主要國家取得外交上的重大進展，葉望輝認為，自從1970年代台灣被拋棄之後，這個方法比在任何時候都更加可行且實際。

葉望輝呼籲，台灣應該主動尋求與國際互動，當一個國家選擇「遠離全球主義」，並對中國抱持小心戒慎、重新定義獨立的時候，台灣就有機會取得國際上的重大突破。