姚文智：柯文哲不敢辯論、市民不該支持

姚文智今天說，柯文哲不敢辯論，躲在市政資源的羽翼，利用市府資源選舉，台北市民不該繼續支持柯。（記者周彥妤攝）

2018-10-11 10:39

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天說，市長柯文哲遲遲不敢辯論，卻躲在市政資源的羽翼，利用市府資源選舉，光是這點，台北市民就不該繼續支持柯，籲國民黨參選人丁守中也一起要求柯站出來辯論。

姚文智今天上午先赴古亭市場掃街，行前受訪之際，古亭市場總幹事吳宗雄向姚陳情指出，羅斯福路一段是南門市場、二段是古亭市場、三段是龍泉市場、四段是水源市場、五段是景美市場，沿線富有豐富的歷史底蘊。

吳宗雄說，如今古亭市場面臨部分都更，將興建大樓，以致幾十年攤商必須遷走，僅剩沒幾個，實在不合理，盼市長可以讓我們生存下去，並保留傳統市場的風韻。

姚文智回應，傳統市場富有人情味，尤其羅斯福路一段一市場，非常有特色，未來都市更新或改建，應該保留傳統元素，融合新發展要項；姚向吳喊話，這是自己最有功夫的地方，盼能獲得支持。

媒體詢問，丁守中競選總部就在古亭市場附近不遠處，今天來是為「顧票」？姚文智表示，不是顧票，是偶爾也要來安慰丁，因為目前感覺「棄丁保柯」比較嚴重，所以也順道呼籲丁委員，一起要求跟柯文哲辯論。

姚文智批評柯文哲，首都市長遲遲不敢辯論，是件荒唐事，台北市民光是這點就不該繼續支持柯；不過只是要求辯論，4年前柯可以答應辯論，當了市長就通通不一樣。

姚文智表示，柯文哲不斷運用市府資源、市民納稅錢，最近送的嗡嗡包，贈品很多，都有濫用市府公帑之嫌，拿市府資源不斷選舉，躲在背後不敢面對辯論；此外，柯最近出的市政藍圖，自己明天也要開記者會，戳破柯的市政根本禁不起檢驗。

姚文智質疑，柯對中選會登記是否參與辯論的填單說「忘掉」，要求譴責中國活摘器官，又說「不用理會」；若不必辯論、不必回答問題，不用接受檢驗，這是首都市長該有態度嗎？市民選你幹嘛？

姚說，柯躲在市府資源的羽翼，藉此拉攏民眾，迴避市政辯論，再強調一遍，一個首都市長不敢站出來辯論，光是這點，就不該有人投票給他。

媒體詢問，雙北學生論壇的辯論邀請，目前僅柯文哲未回應，姚文智表示，他已經答應，且任何形式、時間都沒問題；他再批柯迴避，只會扭腰擺臀，跟大家一起參加電音趴，感覺好像和年輕人在一起，不時用言語討好年輕人，但身為市長應是照顧年輕人需要，柯一樣都沒做，難怪不敢參加辯論。

至於在政論節目談到感受七、八成的泛綠選民回流，姚文智說，他每天在市場街頭走動，還有內部民調發現民進黨很多支持者，因假消息亂竄，不敢勇敢表達主張，加上最近幾份民調顯示，台北市民有五成五左右，希望換市長做做看。他說，綜合分析發現，綠營支持者尚未表態，但有回流趨勢，三足鼎立的局面已形成，選戰倒數40天衝刺仍大有可為。

談到自己的競選總部何時成立，姚文智說，他和議員的聯合競選總部都陸續成立，目前也有很多選舉據點，如松德路潮T店、承德路原服務處改的據點；在他看來，人多的地方，就是他的競選總部。

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