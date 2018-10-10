站台里長參選人 姚文智前腳走、柯文哲雙親後腳到

2018-10-10 21:01

〔記者周彥妤／台北報導〕以無黨籍登記參選的民進黨籍台北市北投區溫泉里長參選人許智全，今舉辦服務處成立大會，民進黨市長參選人姚文智、爭取連任的市長柯文哲雙親都接連到場相挺，不過姚與柯的父母，一個前腳走，一個後腳來，並未相遇。

連任三屆里長的許智全，今年參加民進黨內議員初選失利，改用無黨籍身分續拚里長四連霸。今天下午許智全服務處成立大會，座上賓包括民政局長藍世聰、議員參選人林瑞圖、潘懷宗、陳建銘、洪健益、鍾佩玲、楊靜宇、林杏兒、劉仕傑、陳賢蔚、陳慈慧等人，不分黨派到場表達支持。

姚文智於下午4時5分悄悄現身，在受訪及登台致詞後，於4時36分離開現場，在柯文哲雙親抵達前，各議員參選人也相繼離開現場。不久後，柯母何瑞英抵達受訪，談到何時會開始替柯文哲助選，她笑稱，柯都沒有時間跟她說話，也不敢打電話給他，因此還沒有告訴她此事，自己也不知道，「但他如果叫我來就來，叫我去就去」。

對於姚文智前腳剛離開，柯媽說她不清楚，但有來比較熱鬧；談到離台不久的「屠殺」作者葛特曼，柯媽則說，柯有提告，政府也知道，還放他回去，也沒有辦法，如果自己有權力就抓他下來，把事情問詳細一點，不要給他跑了。

談到眾人相挺給足面子，許智全受訪說，是大家疼惜不嫌棄；對於柯媽何瑞英在台上提到自己害了許，因此一定要前來支持，許不諱言，他認為柯文哲對里內建設助益良多，與柯及其父母關係都不錯，近日又遭民進黨發函祭出除名處分，柯媽把他當孫子疼，可能因此過意不去。

許智全表示，他沒有邀請柯的雙親到場，柯爸柯媽是因疼惜他才來站台，很感謝他們，不過身為民進黨黨員，他邀請的對象則是黨籍參選人；他也說，不在意哪個黨派的參選人到場宣揚政見，他就是支持會做事、有能力的人，至於人選為誰，自己知道就好。他強調，自己18歲就加入民進黨，至今20年，只要尚未被正式除名，就會遵循黨規，支持黨提名的參選人。