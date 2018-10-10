陳其邁回批韓國瑜 快斷國民黨奶水

2018-10-10 12:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對國民黨高雄市長參選人韓國瑜，呼籲民進黨高雄市長參選人陳其邁「政治斷奶」一事，陳其邁今天出席杉林區後援會受訪表示，韓國瑜一路全都是國民黨的政治庇蔭，才是最應該「政治斷奶」的人。

針對民進黨高雄10名立委，組成陳其邁競選的高雄隊，展現團結氣勢，韓國瑜隔空喊話說：「什麼時候政治斷奶啊？」並呼籲陳其邁不要躲在背後靠別人。

陳其邁今早則反擊說，自己是社會運動和學生運動出身，很早就自立自強；反觀韓國瑜從擔任立委、中和市副市長，到現在參選高雄市長，全都是國民黨的政治庇蔭，韓國瑜才是最應該「政治斷奶」的人。

陳其邁指出，韓國瑜一直以來，就是深藍打手，過去在國會內有多次暴力紀錄，現在選舉造勢場，動員來的全是深藍黃復興系統、拚命找馬、吳站台，深藍到無以復加。

陳其邁強調，韓國瑜一直仰賴國民黨的資源競選，現在又一副想切割、保持距離的樣子，「假如要穿白色外衣，內衣就不要穿深藍或黑色，不然容易讓人一眼看穿還不自知」。

陳其邁說，選舉還是要多談政策、用願景爭取選民支持，不要成天吐政治口水，像韓國瑜說「學校教母語是浪費時間」、反年改時教陳庚金大談「能撈就撈，能混就混」，參選國民黨主席時說「台獨比梅毒還可怕」，這些都是他深藍的言論。