新竹縣國慶升旗 邱鏡淳霸氣說「卸任前要還100億」！

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣今天清晨在縣府前廣場舉行國慶升旗典禮，這是縣長邱鏡淳任內最後1次主持。在個典禮上，他霸氣向數千名在場鄉親說，在卸任前他要還債100億，讓縣府負債減到360億元以下，同時還要留1筆錢給下任的縣長做更多的事情。
這場升旗典禮因為天氣涼爽舒服，再加上選舉各陣營參選人的動員，縣府前廣場一早就湧入數千名鄉親把整個廣場擠得滿滿，個頭小的孩子們只好在親長帶領下或站、或坐在國旗進場的通道上觀禮，一度還須工作人員清場，國旗才得以順利進場。
國民黨新竹縣長參選人楊文科因要陪湖口眷村鄉親升旗，所以早早到場跟鄉親問安後，不等典禮開始就先離開。民國黨徐欣瑩則準時、全程出席。
邱鏡淳在致詞時提及新竹縣當前面對的垃圾問題、以及8年多前他初上任時，很多竹北國中小家長輪流到縣府抗議沒學校唸的這些縣政問題時，在蜻蜓點水「ㄉ一ㄤ」了一下前任執政者的同時，也顧盼自得地這樣說，強調縣政只要在他的手中，他就會一肩挑起所有責任。
他說，就任縣長時全縣只約50萬人，現在成長到約56萬。縣府負債那時是422億，如今在各界幫忙下，到9月底只剩326億，已經還掉了96億元。所以「在我卸任前我要還100億，讓縣府的負債減少在360億以下」，更說他還要留下一筆錢，給下一任的縣長做更多的事情。
邱鏡淳又說，很多參選人都說關心教育。8年多來他蓋了7所學校，且用縣款投入了126億元做老舊教室的更新，每年教育預算沒有少於40%以下的。
不過邱鏡淳可能過於得意前述表現，一開始時口誤，把現場約5600人，講成現場來了「56萬多人」，頓時引起台下紛紛驚訝互問「這麼多人來啊？」、「那不就全縣鄉親都擠在這了？」
對於近來各界都罵的電子遊戲場業者建照案，他則略微激動的澄清說，新竹縣沒有非法的8大行業，如果有，在檢警聯繫治安會報中，只要一發現，且有議會支持，縣府團隊絕不手軟，立刻勒令停業、且斷水斷電。
這場猶如「縣長畢業典禮」般的國慶升旗活動上，邱鏡淳坦言，他剩下的任期不到3個月，不過縣府團隊仍繃得很緊，因為他們仍心存使命感和任務感，勇於負責。他安慰自己「父親沒做到的事情他做到了，且兼顧真善美把它做好」。
特別是他替新竹縣的債務瘦身成績有目共賭，除獲得審計室肯定，在2018遠見雜誌全台縣市總體競爭力大調查中，新竹縣的「地方財政」指標也首度擠進全台前10名，排名縣市第5，轉列財政績優縣市。
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新竹縣長邱鏡淳（左前）議會議長張鎮榮（左後）今天早上一起進場參加國慶升旗典禮。（記者黃美珠攝）
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新竹縣長邱鏡淳（左前）今天是他2年任內最後一次以縣長身分主持國慶升旗大典。（記者黃美珠攝）
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新竹縣邱鏡淳今天國慶升旗上霸氣說，卸任前，他要幫新竹縣府還掉100億的負債，讓整體負債減到360億元以下。（記者黃美珠攝）
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民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩準時出席新竹縣府前廣場的國慶升旗。（記者黃美珠攝）
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因為選舉，新竹縣今年的國慶升旗典禮「爆棚」，個頭嬌小的小朋友要觀禮必須擠道國旗進場的通道上來。（記者黃美珠攝）
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因為選舉，新竹縣今年的國慶升旗典禮「爆棚」，個頭嬌小的小朋友要觀禮必須擠道國旗進場的通道上來。（記者黃美珠攝）
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受到11月大選影響，今天的新竹縣國慶升旗府前廣場幾乎「爆棚」。（記者黃美珠攝）
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國民黨新竹縣長參選人楊文科今早很早就到府前廣場向參加國慶升旗的民眾問好。（圖由楊文科陣營提供）
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國民黨新竹縣長參選人楊文科今早很早就到府前廣場向參加國慶升旗的民眾問好。（圖由楊文科陣營提供）