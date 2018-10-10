新竹縣國慶升旗 邱鏡淳霸氣說「卸任前要還100億」！

2018-10-10 11:14

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣今天清晨在縣府前廣場舉行國慶升旗典禮，這是縣長邱鏡淳任內最後1次主持。在個典禮上，他霸氣向數千名在場鄉親說，在卸任前他要還債100億，讓縣府負債減到360億元以下，同時還要留1筆錢給下任的縣長做更多的事情。

這場升旗典禮因為天氣涼爽舒服，再加上選舉各陣營參選人的動員，縣府前廣場一早就湧入數千名鄉親把整個廣場擠得滿滿，個頭小的孩子們只好在親長帶領下或站、或坐在國旗進場的通道上觀禮，一度還須工作人員清場，國旗才得以順利進場。

國民黨新竹縣長參選人楊文科因要陪湖口眷村鄉親升旗，所以早早到場跟鄉親問安後，不等典禮開始就先離開。民國黨徐欣瑩則準時、全程出席。

邱鏡淳在致詞時提及新竹縣當前面對的垃圾問題、以及8年多前他初上任時，很多竹北國中小家長輪流到縣府抗議沒學校唸的這些縣政問題時，在蜻蜓點水「ㄉ一ㄤ」了一下前任執政者的同時，也顧盼自得地這樣說，強調縣政只要在他的手中，他就會一肩挑起所有責任。

他說，就任縣長時全縣只約50萬人，現在成長到約56萬。縣府負債那時是422億，如今在各界幫忙下，到9月底只剩326億，已經還掉了96億元。所以「在我卸任前我要還100億，讓縣府的負債減少在360億以下」，更說他還要留下一筆錢，給下一任的縣長做更多的事情。

邱鏡淳又說，很多參選人都說關心教育。8年多來他蓋了7所學校，且用縣款投入了126億元做老舊教室的更新，每年教育預算沒有少於40%以下的。

不過邱鏡淳可能過於得意前述表現，一開始時口誤，把現場約5600人，講成現場來了「56萬多人」，頓時引起台下紛紛驚訝互問「這麼多人來啊？」、「那不就全縣鄉親都擠在這了？」

對於近來各界都罵的電子遊戲場業者建照案，他則略微激動的澄清說，新竹縣沒有非法的8大行業，如果有，在檢警聯繫治安會報中，只要一發現，且有議會支持，縣府團隊絕不手軟，立刻勒令停業、且斷水斷電。

這場猶如「縣長畢業典禮」般的國慶升旗活動上，邱鏡淳坦言，他剩下的任期不到3個月，不過縣府團隊仍繃得很緊，因為他們仍心存使命感和任務感，勇於負責。他安慰自己「父親沒做到的事情他做到了，且兼顧真善美把它做好」。

特別是他替新竹縣的債務瘦身成績有目共賭，除獲得審計室肯定，在2018遠見雜誌全台縣市總體競爭力大調查中，新竹縣的「地方財政」指標也首度擠進全台前10名，排名縣市第5，轉列財政績優縣市。