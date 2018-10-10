3000個嗡嗡包被搶翻 凌晨兩點半就額滿

柯文哲臨時決定親手發完限量3000個嗡嗡包，讓大家驚喜又感動，現場一陣騷動。（記者沈佩瑤攝）

2018-10-10 10:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲上任後，每年雙十就會發放限量「嗡嗡包」，每次都吸引民眾大排長龍，今年是柯首屆任期最後一次發放，搶拿民眾甚至昨天中午就開始排隊，今天凌晨兩點半就預估額滿。柯文哲今早受訪「謙稱」今年嗡嗡包做得太好了，費用沒有比去年高，同樣價格但品質越來越好是種進步；他透露看到樣品時覺得「哇！這看起來就很棒！」

2號蔡先生和女兒昨天一早搭7點多的車從屏東北上，兩人裝備齊全，不但準備糧食，還自備雨具、板凳，做好長期抗戰萬全準備，只是沒想到頭香竟已被拔走。蔡先生說，他覺得嗡嗡包很迷人，自己是第一次來排，不能離開、不能睡覺，靠著聊天打屁度過漫漫長夜，但他覺得很值得。

為答謝民眾徹夜排隊的熱情，柯文哲臨時決定親手發完限量3000個嗡嗡包，讓大家驚喜又感動，現場一陣暴動。中間發生多起小插曲，有搞不清楚狀況的老伯嚷著要買嗡嗡包，另有民眾疑似持偽造號碼券闖關，遭識破瞬間更拔腿奔走，警方立刻趕上前奪回該民眾手上的嗡嗡包，結束虛驚一場。

柯文哲今早主持「中華民國107年度國慶升旗暨慶祝活動」致詞時表示，非常感謝有這麼多的市民朋友，一大早帶著家人和朋友一起來這裡來慶祝國慶日，昨天晚上下雨，他還在擔心今天早上活動會不會受影響，結果早上起來後，發現天氣還算不錯，讓他鬆口氣。

他提到今年的嗡嗡包以實用為主，但要求品質要做更好，而且費用沒有更高，所以市府團隊就是繼續努力，把一切可以做得更好，這就是我們的目標。

會後柯文哲接受媒體聯訪，對於今天領嗡嗡包的熱度超過以往，媒體提問有沒有可能因為這是他本屆任內最後一次發，讓民眾覺得特別有價值？柯笑說，今年的嗡嗡包做得太好了，跟去年價格一樣但品質越來越好，這是一種進步；當時他看到樣本，摸一摸都覺得很棒。

由於今天現場也來了不少市議員參選人，其中好幾位並非現任議員，且似乎多為柯友軍，柯解釋，這跟選舉無關，大家會出現就會出現，他也看到很多里長。柯也說，邀請的細節要問民政局，不過他認為，一定是跟他比較友好的會來，就像吃拜拜的流水席，他發現也是跟他比較友好的宮廟會來。

對於柯粉在網路上發動要把今天的升旗典禮變成造勢大會，他怎麼看？柯文哲說，還好啦，他看今年國慶日這樣辦也不錯，有比較快樂的氣氛就好了。記者最後問柯剛剛唱國旗歌時是否有點忘詞？柯羞赧坦言平常比較少唱國旗歌，只有聽而已，國歌比較常唱。

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