鄭文燦首辦升旗 參選人衝上台轟「藻礁已死」

桃園市政府今天首次自辦升旗典禮，市長鄭文燦致詞時，市長參選人朱梅雪突然率人衝上台抗議。（記者陳昀攝）

2018-10-10 09:35

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府今天舉行升格後首次自辦的國慶升旗典禮，數百名民眾到場共襄盛舉，一起揮舞國旗、唱國歌，但市長鄭文燦致詞時，市長參選人朱梅雪突然率眾衝上台抗議「藻礁已死、何來國慶」，還有人試圖靠近鄭文燦被拉下台，鄭讓其他人在台上停留2分鐘表達意見後，請他們下台；鄭也重申立場，自己對藻礁的保護絕對多餘任何人。

桃園市政府升格後，雙十活動都是以配合總統府活動為主，今天因市長鄭文燦行程調整、未出席總統府國慶活動，今早8點在市府前自辦典禮，吸引數百民眾一同升國旗、唱國歌，未料鄭文燦致詞時，朱美雪、左翼聯盟市議員參選人劉念雲等10人突然衝上舞台，舉布條高喊「藻礁已死、何來國慶」。

鄭文燦雖有些詫異，仍拿麥克風介紹抗議者是朱梅雪與藻礁保護人士，鄭讓他們說了2分鐘後，才請他們下台，最後由警方架離。

鄭文燦說，國家生日代表珍惜民主價值、用民主方法解決問題，但自己對藻礁做的保護比任何抗議者多十倍、百倍，他率先要求環評、調查大潭海岸地形，這都是過去政府沒做的，未來開發過程一旦破壞生態，市府也會勒令停工。

朱梅雪在場邊受訪表示，中央獨裁強硬通過三接、破壞桃園藻礁，鄭文燦口口聲聲說尊重專業，但環評大會程序毫無正義、專業可言，他們也有很多想與鄭文燦公開辯論、要求承諾的訴求，鄭不該將他們請下台。

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