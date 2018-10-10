南市雙十升旗典禮 李孟諺籲：珍惜民主自由、團結合作

民進黨市長參選人黃偉哲（右1）及國民黨市長参選人高思博（右9）參加。（記者洪瑞琴攝）

2018-10-10 09:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府今（10）日上午8時在市府旁西拉雅廣場舉辦雙十升旗典禮，因適逢兩年一度的「南瀛國際民俗藝術節」，今年觀禮貴賓還有來自歐、亞、美、大洋洲10多個藝術團隊參加，我國邦交國家馬紹爾群島、海地也帶來精彩的表演，增添熱鬧氣氛。

馬紹爾群島與海地共和國，今年也是首度參與國際民俗藝術節，在升旗典禮前的開場演出別具意義，吸引民眾欣賞之餘，更成功宣傳國際藝術節締結城市深厚友誼。

代理市長李孟諺致詞時，細數市政建設，也「脱稿」表示，在這深具意義的一天，不分統一或獨立的主張，各有言論自由，大家不分黨派，在現有和平基礎上，珍惜這片土地的民主自由、團結合作，為我們的國家獻上誠摯的祝福，也期許在賴院長（前市長賴清德）奠定的市政基礎上，台南再大步向前躍進發揮城市榮光。

民進黨市長參選人黃偉哲與國民黨市長參選人高思博都參加升旗典禮，格外引人注目。市府也循往年慣例，在永華市政中心與市議會周圍沿中華西路、永華路二段、建平路、府前路二段布置國旗，旗海飛揚。今天典禮也首度由女性憲兵擔任升旗手，典禮結束後，民眾爭相合照。

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雙十升旗典禮首度有女性憲兵擔任升旗手。（記者洪瑞琴攝）