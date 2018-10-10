挺韓國瑜青年戰舞影片曝光 鄉民看完笑翻：爛到無言

國民黨青年議員參選人找來20位青年跳戰舞力挺韓國瑜。（圖擷取自YouTube）

2018-10-10 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜7日和同黨議員參選人鍾易仲一同成立後援會，藍營多位青年議員參選人則率領近20位青年跳「毛利戰舞」出陣亮相，藉此立挺韓國瑜。對此，有鄉民在PTT轉貼相關影片，其他鄉民看完紛紛笑稱「我覺得不行欸，澳洲人看到會氣到吐血吧」、「爛到無言」。

綜合媒體報導，本月7日，韓國瑜青年之友會成立「韓國瑜青年戰隊」，與同黨議員候選人鍾易仲一同成立北區後援會，呼籲所有｢北漂青年｣要支持韓國瑜和其他藍營議員參選人。其中「青年戰隊」由多位藍營青年議員候選人領銜，找來20位青年跳「毛利戰舞」出陣亮相，藉此展現國民黨的青年活力。

「國民黨韓國瑜青年軍熱騰騰戰舞出爐啦!!!!」有鄉民則在PTT上貼出當天戰舞的影片，表示「繼台北市丁守中感人肺腑的MV之後，高雄市韓國瑜的國民黨加油戰舞也熱騰騰出爐!特別是一分鐘後那整齊劃一的舞步，和鬥志高昂的口號」、「北丁中盧南國瑜穩了穩了!」、「支持國民黨韓國瑜的就是這麼優秀這麼棒啦!」。

許多鄉民看完影片全都笑翻，紛紛留言酸說「這是找舞棍阿伯編排的吧XDDDD」、「國民黨是想笑死誰XDDDDDDD」、「一整個國民黨的腦殘fu...笑死我了」、「這些影片顯見kmt仍然爛到底」、「爛到無言」、「笑死人，怎麼可以跳這麼蠢的東西」、「太傻眼了啦 整個尷尬癌上身欸」、「看得好痛苦又好笑，怎麼有人可以這麼蠢」。