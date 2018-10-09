「嘎檔八供日」發1100元 南投一里長印海報鼓吹惹議

南投市新興里長王銘進印製海報鼓勵里民參加「2018嘎檔八供日一供僧祈福暨布施弱勢、敬老慈善活動」，值選舉敏感時刻，引發各界關注。（記者謝介裕攝）

2018-10-09 15:45

〔記者謝介裕／南投報導〕財團法人嘎檔巴佛教基金會10月26日將在苗栗縣立體育場舉辦「2018年嘎檔八供日~供僧祈福暨布施弱勢、敬老慈善活動」，與會65歲以上的老人、低收入戶及身心障礙者，每人可領到1000元救助金及便當代金100元，合計1100元，南投市新興里長王銘進收到公文後，印製海報鼓勵民眾參加，值選舉敏感時刻，令綠營人士強烈質疑藍營有假藉照顧弱勢之名，達到綁樁、固樁之嫌。

南投縣府及南投市公所都是藍軍當家，今日民進黨南投縣議員陳翰立在縣政總質詢時表示，該活動將在26日舉辦，且除了上述特定弱勢族群，可領到1100元現金以外，海報內容也特別提醒社區民眾，只要遊覽車上的乘客有40人以上，還可獲車資補助，福利之好，很難讓人不動心，尤其，辦理的時間距離九合一選舉不到1個月，是否有期約賄選之嫌？希望檢警調相關單位能深入了解。

南投市新興里長王銘進說，他收到縣府透過公所轉發該活動的公文後，便比照垃圾減量、節能減碳等政令宣導方式，印製海報善盡宣導職責，畢竟這對弱勢民眾而言，未嘗不是一種福利？不過，他強調，深恐引發外界綁樁、期約賄選等不當聯想，他特別將海報中「里長王銘進」等5個字塗掉，強調，今年他本人絕不會參加。

南投市公所主秘曾茂榕指出，市公所係依照行政作業及流程，將縣府函文該活動的公文轉發到各里辦公室，但因值選舉敏感時刻，也再三叮嚀里鄰長們「謹慎評估」，避免為自己招惹麻煩上身。