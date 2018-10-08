葛特曼控器官買賣中間人 獨派要柯P交代清楚

台灣社社長張葉森（中）、台灣北社社長李川信（右二）、公投盟總召蔡丁貴（右）、台灣教師聯盟理事長蕭曉玲（左二）、台灣教授協會副秘書長陳俐甫（左），8日舉行「台北市長陷入法輪功器官移植醜聞，台灣之恥！─Liar 控告Truth Teller，驚世奇聞！」記者會，拒絕強摘器官移植，維護台灣國家人權名譽。（記者簡榮豐攝）

2018-10-08 17:13

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市長柯文哲再陷4年前的器官移植風波，獨派團體台灣北社今開記者會，要求柯文哲就「屠殺」作家葛特曼對他的質疑正面回應，交代清楚。

《屠殺》作者伊森·葛特曼日前來台召開國際記者會，質疑柯文哲在器官移植一事上，扮演中間人、葉克膜推銷員及導師三種角色，還指柯文哲是「 Liar」。柯文哲委託律師控告葛特曼妨害名譽，葛特曼5日接受近9小時庭訊後離開，並於今天清晨搭機離台。

台灣社社長張葉森批評，「這不是助紂為虐，什麼是助紂為虐」，柯文哲涉及器官移植風波，至今不敢站出來揭發、指責中國不是，反而說葛特曼的不是。對拜會立法院行程被取消，葛特曼對各黨反應非常失望，台灣人拚公義，不該有選舉假期。

北社社長李川信表示，活摘器官是人類在地球上最邪惡的事，柯文哲作為醫生和台北市長，至少要對於活摘器官反對譴責，但柯文哲從未對此事表示意見，好像是默許、認為理所當然，這種人適合當台北市長嗎？若讓柯文哲繼續連任，台灣會被全世界恥笑，希望台北市民了解柯文哲真面目。

公投盟總召蔡丁貴表示，柯文哲在技術上對生命的貢獻有創見，但若器官提供是來自不人道的摘植行為，產生邪惡行為擴大，這就是不對。在技術移轉時，應該按照專業倫理做選擇，但柯文哲沒好好把持，面對問題也嬉皮笑臉，以為迴避可以擺脫質疑。柯文哲即使過去不知道葉克膜技術被中國醫師濫用到強摘器官，如今面對質疑，也應該勇敢站出來，向社會道歉，表示自己當初沒有想到，也該代表台灣站在維護人權的立場，譴責中國進行違反人權的行為。

台灣教授協會副秘書長陳俐甫表示，台灣雖然是小國，但在國際上卻是人權大國，許多政治資本是以台灣的民主自由來贏得國際尊重和便利，柯文哲事件恐讓台灣在世界人權標準上受到很大質疑，並全面失去台灣的國際政治資本。柯文哲在這件事情傷害台灣，也讓醫生和台大蒙羞，「所有聲望都打六折以上」，因此他認同柯媽媽的話，「要柯文哲不選了！」

台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏表示，對國際社會來說，台灣若在器官移植和活摘議題打模糊仗，就是「邪惡共同體、兩岸一家黑」。葛特曼在庭訊過程中詳盡陳述「屠殺」書中內容，原本書中內容被視為傳聞，經檢察官訊問、作成筆錄後，已成為某種程度的證據，葛特曼並向他說，對自己的陳述非常有信心。接下來，希望柯文哲也向法院交代清楚。