蘇貞昌主張擴大假牙補助 侯：不能拿錢來全部裝假牙

侯友宜提到，世衛組織調查80歲要留20顆健康牙齒，老人不得已才要換假牙，不能拿錢來全部裝假牙。（記者翁聿煌攝）

2018-10-08 16:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天參加坪林競選總部成立大會，現場雖然下大雨，數百位支持者穿著雨衣坐在台下不肯離開，讓他很感動，侯友宜提到，他對老縣長以前做過的事情深表感激，但時代已經不同，以前沒有公托、沒有老人關懷據點，侯友宜也提到，世界衛生組織調查80歲要留20顆健康牙齒，老人不得已才要換假牙，不能拿錢來全部裝假牙，觀念要進步。

侯友宜在坪林競選總部主委、坪林區農會理事長王成意，呼籲民眾支持侯友宜，希望未來新北市在侯友宜領導下，能夠促進農業生機，幫忙坪林農產品和茶葉賣得更好，侯友宜感謝民眾冒雨相挺，他偕同立委羅明才、議員參選人陳儀君、劉哲彰和唐湘琳，向台下民眾深深鞠躬，獲得滿場掌聲，高喊「凍蒜」！氣氛熱烈。

侯友宜說，台灣的政治很複雜、沒是非，要出來選舉要有十足勇氣，不是怕死，而是被別人顛倒是非，但是看到這個社會充滿對立，導致台灣一直退步，年輕人機會越來越少。

侯友宜說，他對於老縣長以前做的事情深表感激，但是時代不同了，以前沒有公托、關懷據點，侯也提到世界衛生組織調查80歲要留20顆健康牙齒，老人不得已才要換假牙，不能拿錢來全部裝假牙，觀念要進步，讓他來延續市長朱立倫的政績最直接。

坪林是台灣最漂亮的地方，退休後也想來坪林過日子，絕對不能讓電廠破壞生態，要讓大家過好日子。侯友宜也親授戰旗給競總主委王成意，希望在坪林開出好成績。