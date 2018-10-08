觀塘三接環評過 陳學聖：民進黨以為鄭文燦選情很穩

陳學聖抨擊，環保署強行通過環評，認為民進黨誤以為鄭文燦的選情很穩，因藻礁不會說話、沒有投票權，所以犧牲藻礁。（資料照，記者李容萍攝）

2018-10-08 16:57

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕針對今天「中油觀塘第三天然氣接收站環境影響差異分析案」環評通過，國民黨桃園市長候選人陳學聖抨擊，環保署強行通過環評，「是要救蘇貞昌的選情，把深澳電廠這個未爆彈除掉」，認為民進黨誤以為鄭文燦的選情很穩，因藻礁不會說話、沒有投票權，所以犧牲藻礁。

陳學聖質疑，民進黨會不會兵敗如山倒？不僅蘇貞昌敗、鄭文燦也一起敗？「因為他們背信忘義，背棄了他們曾經許下過的諾言，這是政治人物絕對不能放下的錯誤」。

陳學聖相信，事前民進黨內部已經經過嚴密的沙盤推演，一致認為即使「條件交換」會影響鄭文燦選情，但以鄭文燦現在的高民調，仍不至於撼動，畢竟國民黨仍處於分裂狀態，鄭文燦還是「躺著選」，「桃園市新屋區的選票寥寥無幾，怎麼可能跟新北市幾百萬的選票相提並論呢」？

陳學聖表示，說到底民進黨還是選票考量，桃園市民真的被看小了，眼睜睜成為民進黨政府眼底下的二等公民，呼籲年底選戰桃園市民能夠用手中的選票唾棄這樣的政府，同時唾棄背信忘義，只為了政治權謀、政治利益的執政者，並公開邀請鄭文燦，針對環評通過、觀塘議題公開辯論，請鄭文燦秉持良心及初衷，向桃園市民說清楚講明白，不要再閃躲了。