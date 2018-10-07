鄭朝方成立溪南競選總部 「3支箭」政見賴揆背書

行政院院長賴清德（中）誇讚民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（右）熟悉政治，了解經濟，而且也是個藝術的專業人才，他的政見，行政院統統支持。（記者黃美珠攝）

2018-10-07 15:07

［記者黃美珠／竹東報導］民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天在出生地竹東成立（頭前溪）溪南競選總部，行政院長賴清德到場替他披上紅彩帶，致贈菜頭、和粽子預祝他高票當選，他也首度跟父母、前縣長鄭永金和宋麗華伉儷同框，不再切割其「政2代」的身分，在感謝總統蔡英文、賴揆是他生命中的貴人外，也公開向父母致謝，說爸爸鄭永金是第1名的縣長，教會他「讓長輩擁有幸福」，媽媽宋麗華長期深入原鄉送暖教他「讓弱勢得到照顧」。

賴揆今天替鄭朝方站台，坦白以行政院的立場公開替鄭朝方競選所提的教育、交通、以及整治頭前溪兩岸的「3支箭」政見背書，強調這3支箭不是「行政院大力支持」、就是「交通部已經開始在規劃」、不然就是「本來就應該是要推動的方向」。

賴清德稱讚鄭朝方是專攻政治經濟的高材生，也是個藝術專業人才，熟悉政治、了解經濟，還具有藝術的天份，這對中央要成功發展浪漫台3線具有關鍵性的幫助，因為新竹縣是台3線最關鍵的城市，新竹縣有辦法成功，浪漫台3線也一定會成功，所以總統蔡英文才會徵召他回鄉參選。

賴揆說，鄭朝方的政見總統蔡英文和行政院的支持、還有過去縣政的經驗，再加上廣大父老鄉親做他的後盾，新竹縣的未來絕對看得見，新竹縣的新方向絕對可以落實，新竹縣的鄉親絕對可以越來越幸福。

鄭朝方在總部成立大會上除闡明他的競選理念，特別感性向他生命中的4個貴人致謝。

首先他謝總統蔡英文讓他擔任民進黨客家部主任，讓他有空間發揮，讓壯年人有機會實現理想。

其次他感謝行政院長賴清德，因為賴神把會的統統交給了他，讓政治新世代有希望，讓年輕人看見希望。

最後他要感謝自己的父母，並邀請2人上台。宋麗華登台時，鄭朝方還當眾給媽媽1個溫暖的擁抱，當下感動很多在場者。

鄭朝方說，鄭永金曾是某雜誌民調評鑑第1名的縣長，讓新竹縣的鄉親非常的風光。他任內說到做到，8年來的老人年金和學生營養午餐大家都有享受到，他請大家給其父親1個公道。

鄭朝方還說，鄭永金以1個父親的身份教會他「讓長輩們擁有幸福」。而他這次競選每次深入原鄉，當地鄉親就用熱情告訴他，他們過去感受到其母親給他們滿滿的關愛，所以他從媽媽身上學會「讓弱勢得到照顧」。他會把前述4個貴人老師的精神謹記在心且落實。

另外他要告訴鄉親，新竹縣只要有3件事在一起就不會孤單，第1就是鄭朝方跟新竹市長林智堅合作，把大新竹交通和頭前溪2岸水岸治理好，「大新竹共好」新竹縣就不會孤單。

其次，鄭朝方這次受中央徵召回鄉參選唯一的條件就是要爭取經費建設家鄉，所以只要中央朝方一條心，建設新竹縣就不會孤單。

最後就是他今天看到總部成立的現場爆棚，感受到許多鄉親一起幫他的熱忱，所以有鄉親支持他的力量，鄭朝方就不會感覺到孤單。

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賴神（左3）親自替民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（中）披上勝利紅彩帶。（記者黃美珠攝）

行政院院長賴清德（右）今天到竹東幫民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（左）拉抬選情。（記者黃美珠攝）

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（前右）參選後今天首度跟父母公開同框，其母宋麗華受邀上台前，他上前給媽媽一個大大的熊抱，不少在場婦女看了心都暖了。（記者黃美珠攝）

前新竹縣長鄭永金（前右）、宋麗華（前左）、夫婦跟身為民進黨新竹縣長參選人的兒子鄭朝方（前中），一起深深一鞠躬向支持者懇託致意。（記者黃美珠攝）