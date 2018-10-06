林佳龍旅中嘉義後援會成立 翁章梁到場力挺

民進黨嘉義縣長參選人翁章梁（左）參加林佳龍競選總部的旅中嘉義後援會成立大會，為林佳龍（右）加油，林佳龍也替翁章梁加油打氣。（記者蘇金鳳攝）

2018-10-06 20:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕下個月就要投票，林佳龍競選總部今天傍晚舉行旅中嘉義人支持林佳龍連任後援會的成立大會，民進黨所提名的嘉義縣長參選人翁章梁及立委蔡易餘兩人都到場為林佳龍加油，呼籲旅中的10萬嘉義人能夠站出來投票給林佳龍，林也感謝翁章梁的相挺，指兩人當選後，將進行「雙城論壇」及中部地區域聯合治理。

距離投票日愈來愈近，藍綠陣營都採相互拉抬策略，林佳龍今天結合翁章梁，在總部舉行「旅中嘉義人支持林佳龍連任的後援會成立大會」，翁章梁與蔡易餘帶著嘉義的鄉親與旅中的嘉義人在台中會合，一同在林佳龍競選總部為林佳龍加油打氣。

翁章梁指自己跟林佳龍都是在學生時代對抗國民黨，而林佳龍天生就是個領導者，4年來將台中治理的非常好，也成為全國各縣市長的學習對象。

翁章梁並表示，旅中嘉義人有10萬人，是為了追求更好的生活，因此也希望有一位做得很好的首長，而林佳龍就是台灣的公共財，因此要支持讓林佳龍當選。

林佳龍細數自己4年政績，他並強調，現在有很多假新聞，希望支持者若發現假新聞，只要問對方，台中市是不是比4年前更進步，是就是要支持林佳龍。

林佳龍並表示，他跟翁章梁30年前當學生時共同對抗國民黨，翁的口才非常好，希望大家支持林佳龍時，也跟嘉義家鄉的人說要支持翁章梁。

林佳龍強調，一旦兩人當選後，將會進行雙城論壇，而還將會加入嘉義縣，展開中部地區聯合治理。

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