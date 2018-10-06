侯友宜中永和競選總部成立 打危機牌喊「每一票都丟不得」

侯友宜中和、永和競選總部成立，吳敦義（右）到場站台。（記者翁聿煌攝）

2018-10-06 18:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天參加藍營傳統鐵票區永和、中和競選總部成立大會，國民黨主席吳敦義為破除不願為侯友宜站台傳言，連跑兩場站台，吳敦義稱讚侯友宜「一心為民」，還親授戰旗，侯友宜呼籲支持者要有危機感，他以朱立倫當年競選市長連任，民調大贏20％，結果開票只贏2萬票，盼「每每一票都失不得！」

隨著選舉日逼進，國民黨在傳統票倉永和、中和競總成立大會全力動員，兩場人潮滿滿，吳敦義也在立委林德福陪同出席，分別授旗給侯友宜及永和區議員參選人連斐璠、陳鴻源以及中和區議員參選人陳錦錠、邱烽堯、金瑞龍，為他們加油打氣。

吳敦義批評執政黨能源政策失當、企圖用東廠打擊侯友宜，他稱讚侯友宜，這幾年為新北市做事，真正做到兩件事，第一，侯友宜是真正的一心為民，都為新北市民在做事；第二，侯友宜盼望在新北市400萬民眾，都能夠安居樂業。

侯友宜致詞時說，國家、正義、榮譽是他內心最堅定的價值，只要是對的事，一定堅持勇敢向前行，他也提到永和充滿老舊房屋，亟需都市更新，當選後將與議員、里長並肩作戰，用更快的速度帶動不一樣的新北市。

侯友宜說，他最近到市場掃街拜票，常聽到鄉親跟他說「你穩當選的」，他心想「慘了」，因為當民眾認為他民調領先、很穩，可能不會幫忙拉票，萬一投票日天氣不好，也不會出門投票。侯友宜向現場鄉親拜託，4年前朱立倫要連任，民調贏20％、開票卻只贏兩萬票，希望每一個人要充滿著危機感，每一票都丟不得、失不得。