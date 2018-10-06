鄭朝方胖卡化身一日店家 創業者隨競選活動展示產品

2018-10-06 16:14

［記者黃美珠／新竹報導］民進黨新竹縣長參選人鄭朝方複製新竹市長林智堅胖卡趴趴走的成功「方程式」，但另結合且升級大家熟悉的「一日店長」概念，把他的朝方胖卡變成行動店面於今天正式開張，即日起讓具有濃厚在地特色的各年齡層創業家免費登車使用，化身「胖卡一日店家」，隨著他的競選活動載著夢想趴趴走，讓鄉親感受到鄭朝方想要營造的不一樣新竹縣「方城市」。

鄭朝方的朝方胖卡今天在人來人往的高鐵新竹站旁、6+Plaza廣場上，由鄭朝方跟木酢達人洪瑋麟一起掀起胖卡的鷗翼，宣告鄭朝方新方向的行動胖卡「一日店家」正式上路。

鄭朝方說，胖卡「一日店家」捨棄傳統胖卡附送咖啡、爆米花的小確幸，改打造成年輕人的創業夢想舞台，讓在地創業者可以免費利用胖卡展示產品、搶抓消費者的眼珠。

率先加入這個行銷活動的有：青創代表─木酢達人洪瑋麟、早已家喻戶曉的竹東阿金姐桔醬、以及利用原橫山鄉內的豐鄉國小舊址，透過設計力、社區力，把台3線農產搬上餐桌，更創立在地農夫市集的「大山北月」3個業者。

今天先由木酢達人洪瑋麟跟阿金姐先後打頭陣，明天下午2點半到6點，換由「大山北月」接棒，一樣在前述廣場駐點展售。

鄭朝方說，配合胖卡「一日店家」活動，另也設計了「新方向信箱」，歡迎鄉親寫出對新竹縣的夢想。

而在歡迎更多不同領域創業者加入胖卡「一日店家」行列的同時，這些「一日店家」即日起到選前的週末，都將隨著他的「童趣方城市」活動在竹北水圳公園、或竹東戲曲公園亮相，歡迎鄉親去認識他們的故事。

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