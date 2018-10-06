祈禱早餐會 邱鏡淳、徐欣瑩起早爲新竹縣祝福

2018-10-06 10:24

〔記者黃美珠／竹北報導〕第6屆新竹縣祈禱早餐會今天早上7點在新竹靈糧堂登場，集結了大新竹地區至少50間教堂、數百名教友参加，不僅新竹縣長邱鏡淳連續第6年率領縣府一級主管出席，就連民國黨新竹縣長参選人欣徐瑩也到場，大家不分黨派、信仰一起爲新竹縣、台灣祝福和加油。

邱鏡淳說，縣府團隊對於各教會在偏鄉等地區為弱勢家庭孩子及老人付出關懷和幫助非常感動。他在任縣長近9年，看著這些點點滴滴也感受到了上帝的光所散發出的智慧，自己也始終秉持著這樣的智慧執政。

徐欣瑩說，宗教都是勸人向善、做好事的。她多年來發現教會長期默默在新竹縣深耕地方、傳遞正面的力量。而政治就是眾人之事，能團結社會的力量一起來做好的事情，這也是她希望未來當上縣長之後做的事情。

新竹縣祈禱早餐會源自美國總統艾森豪在當選後於辦公室和同僚成立的團契，每天早晨先跪在神面前禱告，支取了智慧的力量後才有站在眾人面前辦事的能力。後來慢慢影響到其他首長，進而成為各國領袖共同與會的盛事之一。

新竹縣祈禱早餐會在2013年開辦，6年來的宗旨就是為新竹縣縣長、縣府團隊、鄉親禱告。希望國家和縣府團隊能實現基督徒所信仰的上帝所賜的公義、和平、慈愛，成為一個真善美及信望愛的國家跟憲政團隊。

今天的早餐祈禱會的禱告總共有5大面向，分別為族群、家庭、教育、反毒、以及經濟而禱告。召集人范秉添牧師也特別為即將卸任的邱鏡淳禱告且致贈他「神就是愛」的匾額，隨後一起點亮七燈台，象徵「興起發光、新竹亮起來」。

相關影音