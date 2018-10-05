雲林縣長參選人王麗萍主打公民選舉 率先賣古董籌經費

2018-10-05 14:50

〔記者廖淑玲／雲林報導〕以「雲林做自己」為競選主軸的雲林縣長參選人王麗萍，為籌措競選經費，將珍藏多年的歐洲精品古董傢俱、燈飾、瓷器等數百件珍品拍賣，今天首度亮相，10月6日、7日拍賣，歡迎共襄盛舉。

開辦姊妹電台被聽友號稱是「最辣的聲音」而被封為「辣董」的王麗萍，平日就酷愛收藏歐洲城堡裡的古董傢俱、燈飾等精品，為了籌募年底參選雲林縣長的競選基金，特別將她跟同好友人募集數百件來自歐陸、法國路易時代、英國維多利亞時代百年甚或超過200年以上的古董傢俱，水晶燈，傢飾等精品公開拍賣。

王麗萍表示，因為年底這場雲林縣長選舉是要集合公民意志，所以她身先士卒拿出自己的珍藏傢俱推出募款拍賣會，10月6日、7日正式拍賣，7日當天將由螺陽文教基金會董事長何美慧在姐妹電台主持，歡迎公民共同參與。

王麗萍競選總部總幹事商毓芳也將提供新台灣壁畫隊畫作拍賣，商毓芳指出，2011年認識虎尾厝沙龍主人王麗萍，因為當時新台灣壁畫隊移地計畫到雲林，才發現雲林跟大家想的完全不一樣，當然也不知道她顯赫的政治經歷，她就像一個熱情在地人對文化工作者特別照顧。

商毓芳說，王麗萍完全顛覆自己對政治人物的認知，為了不讓文化人所期待的專業和文化發展不會受到政治權利分配化為烏有，為了做自己追求更好的社會與未來，毅然辭掉大學教職，擔任王麗萍的競選總幹事，期待大家支持這場最另類的公民選舉。

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