學生邀辯論 許忠信呼籲：黃偉哲別讓辯論會夭折

無黨籍台南市長參選人許忠信呼籲，黃偉哲應答應成大學生會舉辦的辯論會，面對學生與市民的提問，別讓辯論會夭折。（記者萬于甄攝）

2018-10-05 13:23

〔記者萬于甄／台南報導〕成功大學學生會與台南社區大學發起台南市長選舉辯論會，6名參選人中已有5位表達願意參與，唯一尚未答應的僅剩民進黨提名人黃偉哲，因此，無黨籍市長參選人許忠信今公開督促，「呼籲黃偉哲，別讓辯論會夭折」，直接面對學生與市民的提問，表達自己的政見。

許忠信表示，學生是我們的下一代，但許多年輕學生普遍已對政治冷感，甚至是無感，認為政治就是權力惡鬥，是一灘黑水，不過，如今有學生願意舉辦參選人辯論會，各參選人也應有責任來闡述自己對青年議題的意見，而非潑學生冷水。

許忠信認為，學生更能代表公正的第三方，他們沒有被政黨「綁架」，而是很單純地基於自己的想法，想聽取參選人對於台南未來的治理藍圖，同時更能增加青年學子在台南落地生根的誘因，這樣的辯論會效果，何樂不為。

許忠信也強調，自己雖是成大教授，但跟成大學生會毫無瓜葛，更不認識學生會會長，選舉期間，他每天都有許多掃街發放政見文宣、走訪鄰里的行程等，但仍樂意參加學生舉辦的辯論會，辯論會對參選人來說是基本功，所以呼籲黃偉哲趕緊答應，別讓辯論會夭折。