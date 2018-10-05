競選小物吹延禧風 林智堅戰袍「莫蘭迪色」上身

2018-10-05 13:10

［記者洪美秀／新竹報導］年底市長、市議員選戰逼近，過去被視為選舉熱門的競選小物，大多以黨徽、黨旗為主視覺，不過競選連任的新竹市長林智堅則打創新選戰，此次選戰以「明日新竹」為理念，主打橘色調，更以時下夯劇「延禧攻略」的莫蘭迪色設計一系列募款小物，包括帆布袋、飲料提袋和T恤、棒球帽和毛巾，一推出就深受選民喜愛，也成為選民想收藏的競選小物。

林智堅此次的競選主軸為「明日新竹」，強調新竹的未來，而推出的選舉文宣有別於傳統的選舉，重視美感及實用性，其中T恤「戰袍」則是粉色和現下最夯的莫蘭迪色，質感雙色讓人眼睛一亮，民眾詢問度很高。

林智堅競團隊也打造一台「小智商號」移動募資車，各種競選的質感小物，日前首次在《我們一起飛》親子劇現場登場，其中莫蘭迪色T恤、明日新竹棒球帽詢問度最高，參加民眾紛搶收藏。

林智堅也擔任一日店長，第一線向民眾推薦質感小物，並強調此次選戰以「明日新竹」為主軸，希望透過選戰，讓民眾看見城市的未來與遠景，民眾收藏系列小物，也是認同這樣的城市創新運動。

林智堅競選團隊推出的系列小物未來也會透過網路訂購，目前會先在《我們一起飛》親子劇場系列場次搶先試賣及募款，本週末6日下午5點在香山行政大樓旁、13日下午4點在北大公園旁、14日下午4點在樹林頭夜市、21日下午4點在錦華公園，都可在「小智商號」看到。