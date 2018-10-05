侯友宜批「臉皮翻來翻去」 蘇貞昌反酸侯打臉自己

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今早到泰山公有市場掃街拜票。（記者葉冠妤攝）

2018-10-05 10:52

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨批民進黨對手蘇貞昌「臉皮翻來翻去」（台語，意指立場反覆），一下子主張非核家園，一下子又追加核四預算，一下子又把核燃料棒送回美國，蘇貞昌今則反擊侯打臉自己，指侯友宜要拿國民黨的票，又要裝做好像不相干，甚至倒罵國民黨，還跑去台東替黑道站台助選，被抓包就切割，「這種人真的臉皮翻來翻去。」

蘇貞昌今早到泰山公有市場向攤商、採買民眾拜票，被問到侯友宜昨天在某場合致詞時酸蘇貞昌空口說白話、臉皮翻來翻去，蘇貞昌則一派輕鬆回批侯友宜，「真的耶，不要選空口說白話的，政見沒有內容、抄襲人家，講不清楚還要靠幕僚去修補，這真的就叫做空口說白話。」

蘇貞昌表示，侯友宜一方面代表國民黨參選，一方面又罵兩黨每天殺來殺去，要拿國民黨的票，又要裝做好像不相干，甚至於倒罵國民黨，這種人真的臉皮翻來翻去；另外，侯跑到台東去替黑道站台助選，還發採訪通知，結果一被媒體抓包，又改口說只是偶遇，「你看看這不就真的臉皮翻來翻去，又空口說白話，真的打臉自己。」

蘇還說，侯友宜昨天甚至講到市長沒有時間管政治的事，剛好指出現任新北市長朱立倫之前兼任國民黨主席、還主導換柱，同時出來選總統，「那侯友宜不是正在打臉朱立倫嗎？」