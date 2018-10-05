醫師洪浩雲：一直認為葉克膜不可能活摘器官 但動搖了

2018-10-05 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲過去曾赴中國教導葉克膜技術，遭美國調查記者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）批評，在中國的活摘器官惡行中「扮演中間角色」。柯文哲的學生、曾服務台大醫院的外科醫師洪浩雲對此表示，學理上，活摘器官不需要葉克膜，葉克膜不會讓器官比較新鮮，因此他一貫的立場是「葉克膜不可能用在活摘器官」，但中國有太多出乎意料的事，讓他立場有點動搖。

洪浩雲在4日播出的三立「鄭知道了」節目中表示，外界討論柯文哲跑去教中國人用葉克膜有沒有道德瑕疵，他認為，葉克膜是用來救命的，從來不是用來活摘器官的東西，更有論文指出，使用葉克膜或一般的體外循環機做腎臟移植，做出來的結果差不多，不會因為裝上葉克膜，病人的器官就變得更好。

洪浩雲說，他一貫的立場是，葉克膜不可能用在活摘器官，曾有中國醫師誇口，能在十分鐘內把槍斃死刑犯的器官取出來，這他相信，而葉克膜裝起來的時間就超過十分鐘，學理上，裝了葉克膜，其實器官不會比較新鮮。

但洪浩雲說，中國有太多出乎意料的事，「我今天到了這裡之後，我現在立場有點不穩了」；主持人問為何動搖？洪表示，因為同場來賓們提出來的東西，讓他覺得中國是不是有什麼特別奇怪的做法，但這他無法理解。

洪浩雲解釋，台灣法律規定器官捐贈不可以用葉克膜，至於中國式的活摘，大部分的台灣醫師都會問「活摘幹嘛要葉克膜」，假設他今天捐腎給老婆、捐半個肝給爸爸，這都是活摘，但不需要用葉克膜，「為什麼中國式的活摘會需要葉克膜？這是我們醫師無法理解的地方。」